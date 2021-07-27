CNN – вложения спонсоров токийской Олимпиады могут не оправдаться из-за спорного имиджа Игр

Многочисленные компании — спонсоры Олимпиады в Токио вложили в Игры $3 млрд, однако их инвестиции могут не оправдаться, пишет CNN. Причина заключается в спорном имидже Олимпийских игр, проводимых в разгар пандемии коронавируса. Таким образом, компании могут не только потерять свои вложения, но и испортить имидж своих брендов.

Компании, спонсирующие Олимпиаду в Токио, беспокоятся о том, что их связь с Играми повлияет на их имидж. Они рискую потерять не только доходы от своих инвестиций: некоторые компании опасаются негативной реакции со стороны потребителей из-за связи бренда с противоречивыми Олимпийскими играми, которые проходят во время пандемии.

Обычно Олимпийские игры всегда были отличной возможностью улучшить имидж компании. Однако в этом году есть угроза нанести ущерб своему бренду: причина заключается в обширных протестах против Игр в Японии. После того как японские спонсоры заплатили рекордные 3 миллиарда долларов за то, чтобы ассоциироваться с олимпийскими кольцами, число заражений коронавирусом в Японии резко пошло вверх. Зрителей на соревнованиях почти не будет: население Японии, лишь 20 процентов которого полностью вакцинировано, просят оставаться дома во время Игр. Планы спонсоров рушатся.

СЕЛИНА ВОНГ, корреспондент CNN: Я нахожусь на вершине TokyoSkytree — высочайшей в мире телебашни. Это один из многих японских спонсоров Олимпиады, которому пришлось отменить или перенести свои промомероприятия, связанные с Играми.

АКИО ШИНЬЯ, исполнительный директор TokyoSkytree: Мы планировали проводить мероприятия для создания настроения под Олимпиаду, но из-за коронавируса сейчас неподходящее время для фестиваля.

По словам Шинья, Tokyo Skytree отменили пронос олимпийского огня через смотровую площадку телебашни. Крупнейший спонсор Олимпиады Toyota не выпускает связанную с Играми рекламу на телевидении. Редколлегия ещё одного спонсора — издания Asahi Shimbun — ещё в мае призвала к отмене соревнований. Олимпийское настроение в Токио не витает: город находится на чрезвычайном положении, в ресторанах и барах запрещено употреблять алкоголь. По словам генерального директора компании Suntory, крупнейшего японского производителя алкогольных напитков, экономические потери от отсутствия зрителей будут огромны.

ТАКЕШИ НИНАМИ, генеральный директор Suntory: Я ожидал, что множество иностранных зрителей будут ходить по ресторанам и барам, где продаются наши товары, и таким образом будет осуществляться реклама нашего бренда. Мы планировали открыть несколько баров и ресторанов, в которых продавалась бы только наша продукция. Но всё это пришлось отменить.

СЕЛИНА ВОНГ: Как вы думаете, смогут ли эти Игры всё же поспособствовать сделкам международных компаний с японским бизнесом?

ТАКЕШИ НИНАМИ: С каждым днём я всё больше сомневаюсь в этом. Мне кажется, что Олимпийские игры потеряли свою ценность.

СЕЛИНА ВОНГ: Считаете ли вы, что Игры стоило отложить?

ТАКЕШИ НИНАМИ: Учитывая нынешнюю ситуацию с вакцинацией в Японии, перенос на два месяца был бы идеальным.

По словам специалиста в области спортивного маркетинга Роберта Мейеса, некоторые японские спонсоры Олимпиады выступали за перенос Игр.

РОБЕРТ МЕЙЕС, специалист по спортивному маркетингу: Спонсоры платят много денег, но отдача очень ограничена. С пятью кольцами обычно ассоциировались дух соревнований, удовольствие, молодость — позитивные идеи спорта. Но сейчас всего этого нет.

Однако спонсор ASICS сохраняет оптимизм: эта компания предоставляет официальную форму для японской олимпийской сборной и волонтёров. ASICS открыли специальный центр в Токио: там выставлены все модели компании вплоть до Олимпийских игр 1964 года в японской столице.

СОТРУДНИК КОМПАНИИ ASICS: Несмотря на то что Игры пройдут без зрителей, мы уверены в том, что множество людей насладятся Олимпиадой по телевизору и другим медиа.

Некоторые эксперты говорят о том, что сейчас ещё слишком рано оценивать последствия для бизнеса.

МАЙКЛ ПЕЙН, бывший маркетинговый директор МОК: Нет смысла посыпать голову пеплом. Это не идеальная ситуация. Смогли ли спонсоры получить краткосрочную выгоду? Нет. Смогут ли они получить долгосрочную выгоду? Возможно.

Всё это зависит от того, будут ли Игры проведены безопасно: без превращения в место суперраспространения коронавируса.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.