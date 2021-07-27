Мнение: «Тайные тропы статистики как возможная причина увеличения смертности от коронавируса в России»

Здравствуйте

https://pbs.twimg.com/media/Esf7WaZXEAcreR4.jpg

1. К сожалению, сейчас наблюдается рост смертности в России от коронавируса.

«В результате совокупности всех факторов летальность коронавируса, то есть процент умерших от общего числа заболевших, в России выросла. Год назад департамент здравоохранения Москвы сообщал о летальности 2,3%, если учитывать только случаи, когда COVID-19 становился основной причиной смерти. По последним данным того же департамента, на 1 июля показатель составлял уже 2,78%. В конце июня директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что теперь она может вырасти до 5–10%.» https://v1.ru/text/health/2021/07/16/70027139/

Еще ничего не произошло, но уже заявляется о том, что ожидается рост летальности в 2 – 4 раза.

В науке нет никаких теорий, объясняющих именно такой ожидаемый рост летальности.

Зато есть возможный ответ на этот вопрос в статистике. Именно в Российской статистике.

2. В России с начала пандемии есть две официальные статистики по смертности.

Одна – Минздрава и Оперативного Штаба Правительства (именно эти данные попадают в СМИ).

Другая – Росстата. Эти данные обнародуются с большим запозданием. И поэтому мало муссируются в СМИ (СМИ любит все свежее).

Совершенно разные данные по смертности в этих статистиках. Данные по конец марта 2021 года такие:

– 99,2 тысячи человек по данным Минздрава;

– 249,7 тысячи человек по данным Росстата.

(Из статьи «Число смертей с COVID-19 в России по данным Росстата. Инфографика»

https://www.rbc.ru/society/01/05/2021/608c64499a7947f3fe7ced4a?from=column_10 )

ДВЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПРИМЕРНО В 2,5 РАЗА. Подробнее об этом в Постскриптуме к данной Статье.

В апреле-мае месяце (после публикации запоздалых данных Росстата) наличие этой разницы вызвало довольно серьезный резонанс в обществе.

Поэтому логичным шагом государства было бы приравнять в будущем эти статистики друг к другу.

Вариант первый: Уменьшить статистику Росстата до статистики Минздрава. Так нельзя поступить, поскольку это чистая ложь.

Вариант второй: Нормы Минздрава приблизить к нормам Росстата. А вот это интересный для государства вариант, поскольку:

а) делает картину официальной статистики более реальной (не будет от общества вопросов по занижению статистики и по «двойной бухгалтерии»);

б) дает видимый в СМИ эффект увеличения смертности при сохранении реальной картины смертности, что становится мощнейшим стимулом для загона населения на вакцинацию.

ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ЭТО СЕЙЧАС И ПРОИСХОДИТ.

3. Ответ на этот вопрос: «Так ли это?» мы сможем получить когда Росстат опубликует новые данные по смертности в России.

Если пропорция в 2,5 раза со статистикой Минздрава сохранится, значит данная теория неправильная.

Если отличие уменьшится (а то и сведется к нулю), значит именно данная теория тайных троп статистики сможет объяснить рост смертности в числах статистики Минздрава, той самой, которая дается в СМИ.

Данные для сравнения надо брать не все с начала пандемии (поскольку предыдущее различие уже зафиксировано и его не изменить), а именно за период с 01 апреля по ту дату, когда Росстат опубликует новые данные.

4. Дополнительно сообщу, что у Росстата еще есть серьезный резерв по нивелированию статистикой, а именно избыточная смертность по сравнению с предыдущими годами.

Это очень большая величина. Еще примерно столько же, сколько умирает от коронавируса даже по данным Росстата.

Эта смертность существует в России, эта смертность не объясняется ни Минздравом, ни Росстатом.

Прочитайте, например, статью «Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году» https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5

Но эта избыточная смертность как-будто никем не замечается. И ее причины тоже. Почти нигде не говорят об этом.

Поэтому (например, из данных за 2020 год из этой же статьи в РБК):

Смертность от коронавируса по Минздраву: 57 019 человек;

Смертность (коронавирус основная причина) по Росстату: 103 968 человек;

Смертность (коронавирус диагноз, но не обязательно причина) по Росстату: 162 249 человек;

Избыточная смертность в России по Росстату: 323 800 человек (данные не из диаграммы, а из текста этой статьи в РБК).

5. Как видите, люфт у государства для создания всплесков и падений смертности чисто статистическими методами почти 6-ти кратный.

Грешным делом подумал о названии новых жутких форм коронавируса:

«Дельта» и «Дельта плюс».

«Дельтой» вообще-то в математике и статистике называют разницу.

Может названия «Дельта» и «Дельта плюс» придуманы статистами, чтобы подтянуть «Дельту» – разницу между числами Минздрава и Росстата к нулю? А на самом деле просто честно рассказать о том, что сейчас происходит то, что уже происходило в 2020 году. Но тогда не стали полностью открывать весь ужас картины населению, чтобы не создавать паники.

Не просто же так глава Центра им. Гамалеи заявляет:

«По словам главы Центра им. Гамалеи, смертность от коронавируса с 1–2% может вырасти до 5–10%. На фоне этих опасений вакцинация «совершенно необходима», как и повторная прививка» https://www.rbc.ru/society/29/06/2021/60daf5439a79476fa2f6e561

Во первых, точно угадывает в своем предсказании увеличение статистики, равное той самой «дельте» между разными российскими официальными статистиками;

Во-вторых, загоняет под угрозой увеличения смертности народ на вакцинацию. По сути, как уже неоднократно говорилось, бросает людей в топку болезни ради достижения 60% заболеваемости коронавирусом. Цель – не 60% привитых, а 60% переболевших. Ведь именно это может привести к коллективному иммунитету, а значит быстрому выходу страны из полосы кризиса, связанного с пандемией. О том, что вакцинированные заболевают в 5,61 раза чаще невакцинированных (при сохранении вероятности среднетяжелых форм в 20 – 24%) Статья в Живом Журнале «Сторонитесь Вакцинированных. Они в 5,61 раза заразнее невакцинированных.» (Расчет вероятности заболевания произведен исключительно из официальных данных Минздрава).

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Кстати, в мире начал бушевать новый штамм коронавируса.

Называется «Сигма».

Названия у штаммов все какие-то из области статистики. «Сигмой» в статистике принято называть среднеквадратичное отклонение.

Видимо, у разных стран свои тайные тропы статистических расчетов и возможно именно сейчас этими штаммами со статистическими названиями происходит урегулирование изначальных неточностей в статистике коронавируса.

Говорят, что многие страны в Мире имеют двойные бухгалтерии при подсчетах статистики коронавируса. В диаграмме такие данные за 2020 год:

https://cs13.pikabu.ru/post_img/2021/02/10/6/og_og_1612948590286327078.jpg

P.P.S. Подробно про разницу в статистике Минздрава и Росстата в Статье в Живом Журнале: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В этой Статье еще в мае месяце 2021 года писал, что, если брать статистику Росстата, а не Минздрава, то Россия должна быть не на 7-ом, а на 3-4 месте в мире по смертности от коронавируса в Мире.

Что сейчас реально и происходит по ежедневной смертности https://gogov.ru/covid-19/world (данные, опубликованные 18 июля 2021 года, усредненно за 7 дней: Бразилия – 1196; Индонезия – 1005; Россия – 774; Индия – 722; Колумбия – 586)

Значит, по этим данным Россия на 3-ем месте по ежедневной смертности.

Может это и есть подтягивание статистики Минздрава до уровня Росстата в действии?

P.P.P.S. Подробно про избыточную смертность относительно предыдущих лет (которая и наполовину не покрывается коронавирусными причинами даже по данным Росстата) много интересного и, увы, грустного можно найти в Живом Журнале в Большой Обзорной Статье в ТРЕХ Частях «Коронавирус – это лишь верхушка Айсберга болезни Деструкции Живых Тел»

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

—