 

В Киеве провели крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси

27.07.2021, 14:28, Новости дня
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Украинская православная церковь (УПЦ) организовала в центре Киева крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей возглавили шествие. Маршрут пролегает от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что десятки полицейских и бойцов нацгвардии охраняют общественный порядок по маршруту следования шествия, также стоят машины скорой помощи.

Кроме того, во вторник на Владимирской горке прошел молебен по случаю крещения Руси. На молитве присутствовали прихожане разных епархий со всех регионов страны, а также собрались люди всех возрастов. 

В центральной части Киева в связи с праздничными мероприятиями усилены меры безопасности. Улицы, по которым пройдет шествие – Крещатик, Грушевского и Ивана Мазепы – перекрыты для автомобильного движения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил предстоятелей УПЦ митрополита Онуфрия и раскольнической Православной церкви Украины митрополита Епифания, что правоохранители имеют достаточно сил для обеспечения безопасности во время мероприятий. Он также призвал глав церквей к ответственности при организации и проведении всех религиозных обрядов с массовым участием верующих, и выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем.

28 июля отмечается День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В православном церковном календаре это день памяти крестителя Руси князя Владимира (960-1015). С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинский язык оказался убыточным. 



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