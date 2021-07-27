 

Жителя Белоруссии приговорили за поджог танка

27.07.2021, 14:28, Новости дня
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В Белоруссии вынесли приговор местному жителю за поджог танка Т-72, его обвинили в акте терроризма, сообщила пресс-служба минской прокуратуры.

«Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что обвиняемый позже опубликовал в Сети и распространил видеозапись с фрагментом преступления.

Суд признал подозреваемого виновным, ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии «в условиях усиленного режима».

В результате поступка мужчины возникла опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и «наступления иных тяжких последствий». «Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка», – добавили в прокуратуре.

Приговор пока в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.

В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.

В начале июля президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.



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