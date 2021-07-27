 

Водители во Владивостоке устроили флешмоб в сторону Японии

27.07.2021, 14:28, Новости дня
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Автомобилисты во Владивостоке организовали флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Водители на клаксонах своих автомобилей «сыграли» композицию группы Queen «We Will Rock You».

«Водители во Владивостоке устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Если бы были соревнования по самому масштабному гудению, участники акции точно взяли бы золото. Но такой дисциплины нет, поэтому все наши клаксоны и сердечки пуляли звуковую волну в сторону Токио – в поддержку РФ на Олимпиаде», – информирует Telegram Amur Mash.

Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК РФ использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.



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