Тупость какая-то

Действительно ли после коронавируса люди глупеют навсегда? Свежее исследование британских ученых разбирает профессор Владимир Спиридонов.

Фото: Lino Mirgeler / picture alliance via Getty Images

Владимир Спиридонов

Психолог, профессор, доктор наук

— В журнале EClinicalMedicine, издаваемом группой «Ланцет», то есть в серьезном научном издании, опубликована статья, в которой очень аккуратно показано следующее.

Группа авторов, в основном британских, взяла большую выборку, тоже в основном британцев. Эти люди проходили оценку интеллекта по определенным тестам, и авторы тщательно поясняют, что это за исследования. Это тесты, направленные на измерение разных сторон когнитивного функционирования. На решение разных типов задач, на пространственную ориентацию, на разные типы и виды памяти и так далее. И есть подвыборка, в которой занимались изучением людей, которые болели диагностированным ковидом и лежали в больницах. А также людей, у которых есть бумаги об этом диагнозе, но в больнице они не лежали.

Ученые оценивали состояние когнитивного функционирования в этой основной подвыборке.

Выяснилось, что заболевание ковидом приводит к ухудшению разных когнитивных показателей. Причем авторам пришлось решить непростую техническую задачу. Она связана с тем, что они не располагали результатами предварительного тестирования этих людей. Но они нашли выход: построили линейную математическую модель, которая позволила определить примерные показатели у этой группы людей несколько лет назад, то есть на большой выборке данных основали выводы, опрокинутые назад, в прошлое. Для того, чтобы оценить, как могло быть устроено когнитивное функционирование людей с такими же показателями до болезни.

Кроме того, они оценили кучу демографических показателей: возраст, образование и много чего другого: чтобы убедиться — эти факторы не играют роли.

И оказалось, что приходится сформулировать грустный вывод: ковид действительно ухудшает когнитивное функционирование.

А вот дальше начинается журналистский хайп. Отечественные журналисты (может быть, и западные тоже, просто я с ними меньше имею дело) — необразованные и ориентированные только на хайп люди. Катастрофически!

В статье очень аккуратные выводы. И к тому, что появилось в русскоязычных текстах, особенно в интернете, эти выводы имеют очень малое отношение.

По исследованию видно, что функционирование ухудшилось. Действительно. Этот процесс продолжается в течение нескольких месяцев, а то и лет после ковида. Хотя мы все понимаем, что лет прошло немного, не больше двух с половиной. Поэтому все крики про долговременное снижение, про тяжелые нарушения — чистый хайп.

Что есть на самом деле? Безусловно, есть снижение, и оно заметное, но заметное с помощью специальных средств измерения. Авторы показывают, что если переводить нарушения и потери в формальные единицы (а стандартной единицей при измерении интеллекта является стандартное отклонение от среднего, оно 15 баллов), то максимум того, что получается в результате опубликованных исследований — 7 баллов. Это очень прилично.

Но 7 баллов в IQ не самая страшная потеря.

Это заметный результат. И он касается разных сторон когнитивного функционирования. То есть ковид явно бьет по разным сторонам человеческой натуры. Я не врач, но могу сформулировать так, что он попадает не по локальным, специализированным системам, а явно бьет в целом, как артиллерия стреляет по квадратам. Да, это до некоторой степени похоже на когнитивное истощение, но дальше надо разбираться!

Пример теста на когнитивные функции из статьи Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19

И авторы пишут, что требуются дополнительные исследования, чтобы понять причины такого положения дел, чтобы понять более отдаленные последствия. Авторы совершенно не утверждают, что процесс необратимый! Это придумали журналисты.

У меня есть пример из другой области, поясняющий происходящее. Стандартный хайп, который идет много лет: стали ли современные дети больше болеть, чем дети пятьдесят лет назад? Ответ странный. За полвека медицинская диагностика выросла неизмеримо.

Представьте, что мы смотрим на звездное небо невооруженным глазом и видим сколько-то звезд. Может, быть десять тысяч, может быть тысячу — неважно. А потом мы берем сильный телескоп и после этого обнаруживаем триллионы звезд. Вот с диагностикой детских болезней ситуация ровно такая же. Мы стали смотреть на детей в «телескоп» и обнаружили то, что полвека назад было не видно. Поэтому впрямую сравнивать болезни и уровень заболеваемости сейчас и тогда — занятие анекдотическое. Мы сегодня в разы больше знаем, видим и умеем диагностировать.

То же самое с ковидом. Сейчас в силу хайпа, большого количества денег, общественного внимания к болезни множество ученых стало внимательно смотреть на то, что происходит с больными и выздоравливающими.

Совсем не про многие болезни такого рода работа сделана.

Я бы с интересом посмотрел на результаты по поводу сезонного гриппа, не говоря о других заболеваниях.

Я не специалист по медицинской статистике, но мне кажется, что этот безумный хайп возник в результате того, что просто впервые на эту именно болезнь посмотрели системно.

Что ковид и его последствия требуют изучения — вне всяких сомнений. Как и то, что зараза серьезная и оказывается еще более сложной и поганой, чем казалось первоначально. Но еще раз: исходя из конкретного научного текста в «Ланцете», хайп совершенно избыточный и бестолковый.

Марина Токарева, обозреватель

