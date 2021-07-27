Актриса из сериала “Великолепный век” вышла замуж

25-летняя актриса Гезде Туркер и ее возлюбленный Аныл Гюлер поженились в минувшие выходные спустя полгода после объявления о помолвке. Были слухи, что торжество влюбленные будут вынуждены отменить из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в Турции. Но им удалось организовать торжество с соблюдением всех санитарных норм. Свадьбу влюбленные устроили на курорте: клятвы любви и верности они дали под открытым небом, на фоне летнего лесного пейзажа. А вчера молодожены поделились первыми фотографиями со свадьбы со своими подписчиками в Instagram.

Невеста блистала в белом воздушном платье на одно плечо, украшенном стразами и кристаллами. Из высокого хвоста вниз струилась длинная фата. Жених же был в классическом черном костюме с бабочкой.

Аныл Гюлер и Гезде Туркер

Об актрисе Гезде Туркер узнала родная Турция, а потом и поклонники сериалов во всем мире, когда она появилась на экранах в одном из самых успешных телевизионных турецких шоу “Великолепный век”. Девушке тогда было всего 20 лет, и она сыграла Сафие Хатун, наложницу шехзаде Мурада, внука султана Сулеймана. Прототип героини – реально существовавшая наложница, которая носила титул “хасеки” (жены) и родила Мураду сына и преемника Мехмеда III, таким образом, сыграв важную роль в истории Османской империи.

В “Великолепном веке” Сафие уделили всего 17 эпизодов в четвертом сезоне, но за этого время Гезде успела полюбиться публике. Теперь она более чем востребована в кино – сейчас на турецком телевидении идет очень популярный, высокорейтинговый сериал “Мои братья”, в котором у актрисы одна из главных ролей.

Гезде Туркер в роли Сафие-Хатун, кадр из фильма “Великолепный век”

Вообще, “Великолепный век” для многих его актеров стал счастливым билетом, причем не только в профессии. Халит Эргенч, который сыграл султана Сулеймана, вот-вот в третий раз станет отцом – его супруга, актриса Бергюзар Корель находится на последних месяцах беременности. А Мерьем Узерли, исполнив роль Хюррем, теперь не только имеет огромный фан-клуб в России, но и получает роли, на которые ранее претендовали мировые знаменитости, например, Джулия Робертс.