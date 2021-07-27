По просьбам россиян ЦИК проведет эксперимент с безальтернативным голосованием в нескольких регионах

Центризбирком сообщил, что после поступления обращений россиян решено провести эксперимент с безальтернативным голосованием в нескольких регионах страны. Авторы многочисленных писем просили упростить процесс голосования и уменьшить размер бюллетеня, исходя из соображений защиты природы.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что люди “хотят просто утверждать общий выбор, выбор всей страны, а не разбираться во всех хитросплетениях или иметь сложный выбор из десятка вариантов”.

“Это будет только эксперимент, разумеется, поэтому не более 50-60 участков по всей России в нём будут участвовать. Почти в шесть раз удастся сократить размер бюллетеня, плюс сократится время голосования – поставил галочку в графе “Поддерживаю” и иди домой. Это удобно в первую очередь, но я подчеркну, это особенно важно в условиях пандемии. Это прямая забота о здоровье людей”, – сказала она на заседании комиссии.

Памфилова отказалась уточнять, какую партию предложат утвердить участникам эксперимента, объяснив это необходимостью соблюдения демократических принципов.

“Я не могу назвать вот так определённую партию, потому что это предмет исследования ещё… У нас вот пока время есть, мы проанализируем на этих участках, какая партия там лидировала на прошлых выборах, проведём соцопросы, проанализируем, представители какой партии наиболее активны, кого чаще берут в органы власти работать, кто больше делает мероприятий, поддерживает курс государственный, и вот именно эту партию и предложим утвердить на определённых участках. Я повторюсь, я не знаю пока, кто это будет, это интрига для всех”, – добавила глава ЦИК.

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