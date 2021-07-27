Мнение: У кого длиннее – у русского или английского?

Любопытный эксперимент придумал юзер dims12.

Большинство русскоязычных юзеров почти без тени сомнения признают, что “любой русский текст всегда длиннее любого аналогичного английского”, потому что, дескать, “в русском явно длиннее слова”. Признаюсь, что и я, грешным делом, скорее готов был с этим согласиться… Однако юзер Димс12 не пожалел времени, придумал и провел простой эксперимент. Он взял в Сети текст “Преступления и наказания” на русском – и сравнил с найденным в Сети же переводом этого великого романа на английский. Тексты здесь:

Достоевский на русском – http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0060.shtml

Достоевский на английском – http://www.kiosek.com/dostoevsky/library/crimeandpunishment.txt

После чего перекачал оба текста в Word, где и подсчитал “количество слов и знаков”. Вы можете удивляться, можете сами перепроверить, но оказалось, что русский оригинал КОРОЧЕ по всем параметрам измерения! Хоть по числу слов, хоть по числу знаков.

В “русском” Достоевском – 175830 слов, в английском – 203275 слов (разница на 16%).

В “русском” “Преступлении и наказании” – 897565 знаков, в английском – 921300 знаков (разница на 2,6%). То есть английский вариант “толще” – пусть и всего на 3%.

И это несмотря на то, что, как отмечал еще К.Чуковский, слово “crime” намного короче, чем слово “преступление”!

Каково?

Но, может быть, просто Достоевский у нас “какой-то не такой”? Ради проверки я решил присоединиться к эксперименту – и взял Тургенева, “Отцы и дети”. Русский классический текст – здесь, английский перевод – здесь . Далее поступаем так же – “сливаем” в Word, считаем знаки и слова… (замечу в скобках, что никаких законов мы тем самым не нарушаем, классика – общественное достояние).

И что же? А то же самое, господа:

В “русском” Тургеневе – 57 879 слов – против 72027 слов в английском (разница аж на 24%!).

По знакам – та же картина: 376406 зн. в “Отцах и детях” – против 400739 зн. в “Fathers & Sons” (разница – 6,4%).

Для особо въедливых отмечу, что я убрал из английского текста помещенные в конце примечания перед подсчетом – ведь в русском никаких примечаний нет!

Результаты неожиданные, но приятные. Лишнее подтверждение тому, что “коротких” английских слов нужно очень много, чтобы передать смысл “слишком длинных” русских…

Но, разумеется, лишь в том случае, если русским пользуются настоящие МАСТЕРА (2007)