 

Алкоголь в малых дозах полезен при болезнях сердца?

27.07.2021, 14:06, Разное
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Ученые собрали данные о 48 тысячах человек, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Они сопоставили количество алкоголя, которые те употребляют, с риском инфаркта, инсульта и смерти в течение 20 лет.

Исследование показало, что у людей, которые употребляли алкоголь в количестве, эквивалентном 6-8 граммам чистого спирта в день, риск повторного инфаркта или инсульта был на 27% ниже, чем у тех, кто не пил совсем. Употребление 6 граммов в день было связано со снижением этих рисков на 50%.

Максимальной дозой алкоголя, которая была связана со снижением риска сердечно-сосудистых событий и смерти, были 15 грамм в день (эквивалент бутылки вина в неделю). Эта доза ниже той, которую в США считают относительно безопасной для здоровых мужчин (105 против 196 грамм чистого алкоголя в неделю).  

«Наши данные говорят о том, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями может не потребоваться полностью отказываться от алкоголя, чтобы предупредить инсульт, инфаркт или стенокардию. Но они должны подумать о снижении дозы. Поскольку употреблением алкоголя связано с риском развития других болезней, непьющим людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует рекомендовать начинать выпивать», – сказал Ченгий Динг (Chengyi Ding) из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.

Ученые предостерегают, что их данные могут преувеличивать защитное действие алкоголя для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Авторы указывают, что в результатах могут быть неточности в связи с тем, что в наблюдательном исследовании сложно учесть все факторы. Кроме того, люди могут неточно сообщать о количестве выпиваемого алкоголя.

Действительно ли алкоголь защищает сердце?

Ранее ряд наблюдательных исследований действительно указывал, что малопьющие люди реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эксперты предупреждают, что точность таких работ может хромать. Например, в группе непьющих людей, могут быть те, кто «завязал» или не пьет по состоянию здоровья. Это может существенно портить статистику смертности среди тех, кто не употребляет алкоголь.

В 2019 году крупное исследование, в котором использовали генетические методы, не обнаружило защитного действия алкоголя: у пьющих умеренно риск инфарктов и инсультов был выше, чем у непьющих.

В пользе умеренного употребления алкоголя сомневаются практически все крупные медицинские организации. Американские центры по контролю и профилактике заболевания пишут:

«Хотя некоторые исследования обнаружили улучшение исходов для здоровья среди тех, кто умеренно пьет, невозможно сделать вывод, являются эти улучшения следствием потребления алкоголя или других отличий в поведении или генетических особенностях».

Всемирная организация здравоохранения указывает: безопасных доз алкоголя не существует. Этот вывод был сделан на основании крупнейшего глобального исследования влияния алкоголя на здоровье.



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