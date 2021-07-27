“Зачем на травке тапки?”, “Я тоже любил спать под пальмой”. В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце

“Прекрасное начало греческого дня”, – написала она.

Балерина запечатлена полулежащей на траве под пальмой. Волочкова завернута в полотенце, на ногах – шлепки на платформе и с массивным декором.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Я тоже любил спать под пальмой”, – прокомментировал подписчик da.nila1093.

“Зачем на травке тапки?” – спросила toma.nekrsovs.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

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