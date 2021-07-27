“Ротару в молодости”, “Подумал, что Ефросинина”. Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

Находясь в образе, он на камеру нюхает полевые цветы, вздыхает и уходит.

“Наслаждаюсь летом, пока оно не закончилось”, – подписал ролик артист.

“[Украинская певица] София Ротару в молодости”, – оценили образ артиста подписчики.

“На миг подумал, что это [украинская ведущая] Маша Ефросинина”, – отреагировали пользователи сети.

“Моя челка”, – написала в комментариях к ролику Ефросинина.

“Я только со второго просмотра поняла, что эта девушка – Ласточкин”, – прокомментировали ролик фолловеры артиста.

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Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor)

Контекст:

Ласточкин начинал карьеру артиста с участия в КВН – он был капитаном команды “Сборная Днепропетровска”. С 2018 года артист вместе с семьей переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии “Квартал 95”.

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