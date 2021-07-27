Экс-министр труда Польши поспорил с Миловановым на 1 млн грн

Политики вступили в дискуссию о Конституции Украины еще во время форума “Украина 30”. Кульпа доказывал, что президент или премьер-министр Украины не имеют полномочий, чтобы снимать конституционных министров с их должностей. В ответ на это Милованов заявил, что польский политик просто не знает, как работает Конституция Украины.

После спора Кульпа предложил Милованову пари: если советник главы ОП найдет в Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра снимать конституционных министров с их должностей, то Кульпа пополнит украинских бюджет на 1 млн грн.

Если же такой нормы в основном законе Милованов не сможет найти, то он вернет в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в 2021 году.

ВИДЕОВидео: КШДУ ім. Сергія Нижного / YouTube

Контекст:

Пьотр Кульпа – директор программы “Школа министров” в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижного, аудитор, юридический советник департамента стратегии Высшего Органа Аудита Польши, бывший министр труда, заместитель министра экономики Польши.

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