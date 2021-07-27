 

27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

27.07.2021, 14:04, Новости дня
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В этот день родились:

в 1784-м – Денис Давыдов, российский поэт, гусар, герой Отечественной войны 1812 г. В 1980 году о нем снят фильм “Эскадрон гусар летучих” с Андреем Ростоцким в главной роли;
в 1824-м – Александр Дюма-сын, французский писатель и драматург, автор романа “Дама с камелиями”;
в 1904-м – Людмила Руденко, украинская и советская шахматистка, вторая в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира среди женщин;
в 1915-м – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец, тенор, обладатель одного из лучших голосов в истории мирового вокального искусства;
в 1936-м – Марис Лиепа, латвийский артист балета.

В этот день умерли:

в 2013-м – Илья Сегалович, российский программист, сооснователь поисковой системы “Яндекс” и директор по технологиям одноименной компании. Ему было 48 лет;
в 2018-м – Владимир Войнович, советский и российский писатель-прозаик, поэт, драматург. Ему было 85 лет;
в 2019-м – Роман Вирастюк, украинский спортсмен, специализировался на толкании ядра, 51 год.

Этот день в истории:

в 1890-м – выстрелил в себя голландский художник Винсент ван Гог, он скончался спустя двое суток;
в 1900-м – американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, продал первый гамбургер;
в 1940-м – на экранах впервые появился популярный герой американских мультсериалов кролик Багз Банни;
в 1953-м – Ватикан запретил работу на фабриках в религиозные праздники;
в 1988-м – главный врач США объявил тучность общенациональной проблемой здравоохранения;
в 1994-м – парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребенка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тест определял, что родится девочка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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