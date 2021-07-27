 

Украина и Беларусь завершили вынос линии государственной границы на местность

27.07.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вынос линии границы еще не провели по рекам Днепр и Сож. 

Заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии проходило в Гомеле с 20 по 22 июля. Украинская и белорусская делегации обсудили направления дальнейшей работы до конца 2021 года и дали соответствующие поручения общим рабочим группам, добавили в ГПСУ.

Контекст:

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает “огромное количество оружия”. 4 июля стало известно, что пограничники усилили охрану границы с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы “пострадал бы прежде всего белорусский народ”.

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси “полной чушью”.

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с “центрами в Киеве и Варшаве”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины “везли тоннами оружие” для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / В РФ начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания

06.03 / В мире: Укравших ядерные секреты Америки выдала лишь случайность

09.03 / Капитализация биткоина превысила $1 трлн

09.03 / Украинская группа Go-A представила финальную версию песни для “Евровидения”. Видео

06.11 / Минздрав назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах России

30.06 / В Киеве полный переход на электронный билет снова перенеслиl

23.05 / Полиция Берлина разогнала демонстрацию против коронавирусных мер

02.03 / “Там много плотных структур, от которых во рту хорошо”. Кулинарный эксперт поделился рецептом приготовления макарон с крилем

09.12 / Пандемия свадьбе не помеха — в Индии пара обручилась в защитных костюмах

01.02 / В Роструде напомнили о графике работы в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика