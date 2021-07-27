 

Эксперт пояснил, как продлить срок службы смартфона в 6 раз!

27.07.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эльдар Муртазин из компании Mobile Research Group утверждает, что срок службы смартфона при большом желании можно продлить даже до 30 лет. При том средняя продолжительность «жизни» современного мобильного гаджета составляет около пяти лет.

Эксперт напоминает, что современные смартфоны на практике могут прослужить намного дольше, чем предыдущие поколения аналогичных устройств. Производители говорят о трех или пяти годах гарантированной службы, хотя в действительности они легко выдерживают и десять лет эксплуатации.

Но можно еще больше, говорит специалист. Главное, чтобы производитель обеспечивал поддержку, обновляя ПО. Но даже после отключения старый работоспособный смартфон можно использовать, например, как часть сигнализации или в качестве прибора радиосвязи с ребенком.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / В РФ 3,5 млн человек получили полную прививку от COVID

12.03 / Чубаров заявил, что в стратегию деоккупации Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса

26.08 / Зеленский: Мечтаю, чтобы Днепропетровская область стала космическим мозгом и сердцем всей Европы

30.07 / Эксперт: Перевалку угля в Ванинском порту надо или прекратить, или вести современным способом

23.02 / Огневич рассказала, как часто ходит на свидания

25.01 / Российские студенты рассказали о планах по открытию бизнеса

07.11 / 800 тысяч зданий под снос — турецкие строители оценили надёжность старых зданий в Стамбуле и Измире на случай новых землетрясений

19.10 / В мире: Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

04.07 / Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 45

26.12 / Дело Татарова. В Верховном Суде заявили, что решение об изменении подследственности не подлежит обжалованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика