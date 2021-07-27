Эксперт пояснил, как продлить срок службы смартфона в 6 раз!

Эльдар Муртазин из компании Mobile Research Group утверждает, что срок службы смартфона при большом желании можно продлить даже до 30 лет. При том средняя продолжительность «жизни» современного мобильного гаджета составляет около пяти лет.

Эксперт напоминает, что современные смартфоны на практике могут прослужить намного дольше, чем предыдущие поколения аналогичных устройств. Производители говорят о трех или пяти годах гарантированной службы, хотя в действительности они легко выдерживают и десять лет эксплуатации.

Но можно еще больше, говорит специалист. Главное, чтобы производитель обеспечивал поддержку, обновляя ПО. Но даже после отключения старый работоспособный смартфон можно использовать, например, как часть сигнализации или в качестве прибора радиосвязи с ребенком.