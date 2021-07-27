 

Социальная сеть Zenly вошла в тройку самых скачиваемых в РФ приложений

27.07.2021, 14:02, Новости дня
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По данным проведенного анализа, социальная сеть Zenly стремительно набирает очки на российском рынке. Отечественные пользователи скачивают приложение все чаще, и теперь оно попало в тройку самых востребованных.

Как сообщают источники, на сегодня только Telegram и TikTok россияне скачивают чаще. А такие ресурсы, как WhatsApp и Instagram, уже отстали от Zenly.

Напомним, что социальная сеть Zenly имеет французское происхождение. Особенностью здесь является возможность не только общаться, но и видеть, где в данный момент физически находится твой «друг». Одно это значительно уменьшает количество фейковых аккаунтов. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают, что в Zenly имеются критические прорехи.



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