WION – из-за планов по строительству туннеля Стоунхенджу грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО предупредил британское правительство, что одобренный последним проект по строительству дорожного туннеля неподалёку от Стоунхенджа может нанести ущерб археологическому памятнику, передаёт WION. Организация рассматривает перспективу переноса знаковой достопримечательности в список объектов, находящихся под угрозой, и отказывается от дальнейших переговоров с Лондоном, до тех пор пока инициативу не закроют.

Знаменитый Стоунхендж может лишиться своего статуса объекта Всемирного наследия из-за сделки, одобренной британским премьер-министром Борисом Джонсоном. ЮНЕСКО предупреждает, что проект строительства автотуннеля может нанести ущерб археологическому памятнику.

Вызвавший немало разногласий проект, который предусматривает строительство туннеля открытым способом, обойдётся Великобритании по меньшей мере в 2 миллиарда долларов США. Цель этой инициативы — решить проблему пробок на одной из главных дорог, ведущих в Юго-Западную Англию.

Однако такой проект также может дорого обойтись стране и в культурном плане. На данный момент комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает перспективу перевода Стоунхенджа в список объектов, находящихся под угрозой.

ЮНЕСКО не впервые направляет предупреждения правительству Соединённого Королевства. Ещё в прошлом месяце Высокий суд (Лондона) был извещён о том, что законопроект, одобренный министром транспорта, нарушает закон. Министр транспорта Грант Шеппс предупреждения без внимания не оставил и в качестве оправдания своей поддержки инициативы внёс в сделку незначительные изменения, которые, по словам ЮНЕСКО, абсолютно никак не отражаются на потенциальном ущербе.

Комитет Всемирного наследия отказался от дальнейших переговоров с британским правительством, до тех пор пока оно не изъявит готовность свернуть существующий проект строительства туннеля.

Организация Stonehenge Alliance, занимающаяся защитой объекта Всемирного наследия, развернула онлайн-кампанию против инициативы. Активисты обвиняют правительство в том, что оно предпочло несколько минут более быстрых поездок по дороге памятнику, который был заложен ещё в 3-м тысячелетии до нашей эры.

Напомним, это один из самых известных и знаковых памятников для Соединённого Королевства. Как предполагается, Стоунхендж с самого начала своего существования мог быть местом для захоронений.

Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.