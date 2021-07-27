Политолог Суздальцев: Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев выпустил аналитическую статью, подробно описывающую политическую обстановку в Белоруссии и ее взаимоотношения с Россией. Политолог уверен, что российский лидер Владимир Путин способен решить судьбу своего белорусского коллеги Александра Лукашенко буквально за 15 минут.

Эксперт напомнил, что грядет годовщина масштабных акций протестов в Белоруссии, которое станет для главы государства испытанием. Суздальцев подчеркнул, что причиной начала “народного восстания” стали “чудовищные фальсификации” на президентских выборах летом 2020 года. Он также обвинил режим Лукашенко в организации “кровавого террора”, в следствие чего местная оппозиция начала подпольную борьбу.

При этом политолог негативно оценил перспективы Белоруссии на мировой арене и в этой связи отметил, что Минск полностью зависит сейчас от “доброй воли” Москвы, обратив внимание на высокий уровень интеграции по экономическим и политическим вопросам.

“Не является тайной и то, что Владимир Путин в силах решить судьбу Александра Лукашенко за 15 минут”, – заявил Суздальцев.

Аналитик подчеркнул, что России перед сменой власти в Белоруссии очень важно сначала посчитать все риски и возможные убытки, так как между двумя государствами заключены множество договоров.