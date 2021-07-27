Мнение: Главная проблема социалистов

Читатели спрашивают — почему нельзя просто взять все богатства и поделить поровну между людьми. Цитирую вопрос:

Давайте для упрощения понимания уменьшим население страны до 100 человек.

Один, самый умный и деятельный, сам, своим трудом, накопил капитал, равный половине денежной массы страны. Или скупил половину домов. Или половину заводов. Или половину земель разного назначения — не важно. Вопросы:

— Что он с этим всем будет делать, зачем ему столько?

— Что надо сделать остальным 99 человекам, чтобы тоже накопить себе капитал в размере половины денежной массы страны, половины домов и т.д.?

— Чем плохо, если у каждого человека будет не половина богатств страны, а 1/100 этих богатств?

Отвечаю.

1. На нашей планете есть огромное количество бедных стран. Если уж мы выступаем за равный раздел, логично будет подселить в квартиру к каждому социалисту по семье нуждающихся из Замбии или Афганистана. Некоторые социалисты делают уточнение: мы за бедных, но только одной с нами национальности, африканцы нам не нужны. С такими несознательными социалистами мы говорить не будем. Ибо это уже не просто социализм, а национал-социализм, полностью дискредитировавшая себя в 20-м веке идеология.

2. Если кто-то владеет половиной экономики — это монополист. Монополии противоречат идее свободного рынка, поэтому при капитализме столь крупные корпорации принудительно расчленяют на части, как сделали, например, в 1911 году со «Стандард Ойл» Рокфеллера. Таким образом, в нашей вырожденной стране условный богач может владеть, может быть, 5% от экономики — да и то, это будет слишком много.

3. Наше общество выстаивается в иерархические структуры: кто-то отдаёт приказы, кто-то их выполняет. Капитал — всего лишь способ выяснить, кто тут главный. Когда капиталист владеет заводом, он принимает решения относительно его будущего и распоряжается прибылью. Это важная работа, которую в любом случае должен кто-то выполнять. В СССР, к примеру, аналогичную работу выполняли чиновники. Чиновники справлялись со своей работой хуже капиталистов, по целому ряду причин:

— среди капиталистов постоянно идёт отбор по навыкам, умелые богатеют, неумелые беднеют;

— среди чиновников идёт отбор по умению нравиться вышестоящим и делать красивые отчёты;

— капиталист может себе позволить думать не на квартал вперёд, а на десятилетия вперёд;

— капиталист более-менее свободен в своих решениях, в отличие от чиновника, который не имеет права, к примеру, закрыть убыточное предприятие.

4. Главная проблема социалистов — наглухо сбитый локус контроля. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, они с завистью смотрят на капиталистов. Правильный вопрос: «как я могу увеличить свою зарплату вдвое». Вопрос социалиста: «как я могу стать таким же обеспеченным, как вот этот капиталист из списка Форбс».

Находясь на предыдущей, докапиталистической стадии развития, социалист посвящает все свои мысли разглядыванию виртуальной таблицы уважаемых людей, поиску себя в этой таблице. Цель жизни социалиста — занять возможно более высокое место в воображаемой иерархии граждан страны. По его мнению, роль собственника завода — это не работа, а драгоценное украшение, при помощи которого капиталист «показывает своё превосходство» над теми, у кого завода нет.

Характерная сценка времён становления молодого советского государства. Киностудия делает фильмы, ей управляет специалист из «бывших». Большевики переводят его на должность советника, а во главе студии ставят какого-нибудь бравого революционного головореза. С точки зрения киношников, катастрофа — некомпетентный начальник отдаёт глупые распоряжения и всё портит. С точки зрения большевиков, всё правильно — статусную должность отбирают у пережитка царизма, чтобы вручить её достойному человеку.

Капитализм — это меритократия, власть способных. Капиталисты управляют заводами, так как они делом доказали, что справляются с управлением лучше других. Социализм — это власть общества, в наивном смысле этого слова. При социализме должности распределяются не по принципу эффективности, а по принципу социальной справедливости, как почётные награды. К примеру, на Западе сейчас в советы директоров принудительно вводят активистов ЛГБТ-БЛМ. В СССР во главе предприятий ставили отличившихся боевиков или людей с правильным рабоче-крестьянским происхождением. При этом на управленческие способности социалисты смотрят уже во вторую очередь.

Когда социалист спрашивает, «как мне стать таким же богатым, как Абрамович», он сразу начинает с ошибки. Правильный вопрос должен быть другим: «как лично мне улучшить своё материальное состояние».

Кстати, среди капиталистов завистливых людей меньше. Зависть к другим, гонка за статусом, стремление показать своё превосходство — убыточны. При прочих равных завистливый капиталист проиграет конкуренцию условному основателю IKEA, который был миллиардером, но ездил при этом на автобусе.

5. Если мы разделим всё поровну, как предлагают многие социалисты, мы столкнёмся сразу с несколькими проблемами.

Во-первых, как верно заметил Фёдор Михайлович, социалисты дальше брюха не идут. Грабить людей, отбирать у них собственность — преступление, это глубоко аморальный поступок. Никакая словесная эквилибристика в духе «они первые нас ограбили», никакие обещания получить в итоге более сытную жизнь, не могут и не должны оправдывать преступления.

Во-вторых, общество воспримет передел как страшную несправедливость. Мы до сих пор морщимся при воспоминании о приватизации предприятий в девяностые, хотя и мы сами, нынешние собственники квартир, также выиграли от этой приватизации. Умножьте свои эмоции в десять или в сто раз — вот что будет испытывать общество, в котором у людей насильно заберут их собственность.

В-третьих, новый передел полностью деморализует класс собственников. Лишившись имущества, некоторые из них эмигрируют, многие другие перестанут работать или как минимум перестанут выкладываться на работе. Таким образом, самые способные управленцы будут выключены из экономики, среднее качество управления драматически упадёт.

В-четвёртых, в ходе глобального передела собственности значительная её часть будет утрачена. Представьте трёх школьников, дерущихся за вишнёвый пирог, вырывающих его друг у друга. Немного же останется от пирога, когда потасовка закончится! Большая часть будет размазана по столу и валяться на земле. За счастье будет, если удастся избежать гражданской войны.

Неприятные последствия передела можно перечислять долго, их ещё много. А плюс от передела будет один. Социалист Энвин перестанет с бессильной яростью смотреть на бентли дочери владельца завода и начнёт с бессильной яростью смотреть на волгу жены секретаря райкома.

6. Допустим, нам удалось каким-то магическим образом мирно распределить всё имущество поровну между жителями страны и закрепить его в таком положении. Основных следствий будет два.

Во-первых, народ перестанет копить и сберегать, строить новое. Нет смысла напрягаться за почётную грамоту и одобрительное похлопывание по плечу.

Во-вторых, качество управления резко упадёт. Управлять финансовыми потоками начнут случайные люди, и деньги будут просто утекать у них сквозь пальцы на разную ерунду. Мы это уже наблюдали — в виде, к примеру, новеньких станков, которые гнили под открытым небом, так как у директора не хватало таланта даже на то, чтобы аккуратно накрыть их брезентом.

Подведу итог

Совершенно бесполезно рассказывать социалисту, как улучшилась жизнь в стране, какая у нас средняя зарплата, и какие у нас открыты возможности для тех, кто хочет получать выше среднего. Его проблема не в этом.

Социалист всё измеряет деньгами, поэтом чтобы утолить боль социалиста, нужно поместить его в такую среду, в которой он перестанет чувствовать себя хуже других. Наглухо забанить инстаграм, ввести конский налог на роскошные автомобили, запретить обсуждать в новостях, сколько у кого денег. Ввести институт цензоров, которые будут сурово и публично наказывать условного Филиппа Киркорова, когда тот снова скажет, что его кроссовки стоят 7 млн рублей.

Полностью проблему социалиста это не решит, однако жить ему станет легче. Правда, с другой стороны, мы получим замедление экономического роста — многие люди перестанут напрягаться, когда благополучие Сидоровых перестанет выжигать им глаза. Однако тут уж надо выбирать: или экономика, или спокойствие социалистов. Совместить и то, и другое не получится.