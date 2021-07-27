 

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса арестовали в Красноярском крае

27.07.2021, 13:34, Новости дня
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Подозреваемого в нападении на людей в междугороднем автобусе в Красноярском крае арестовали почти на два месяца, сообщили в региональной прокуратуре.

«Новоселовским районным судом с учетом позиции прокурора Новоселовского района обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц и 21 день», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 15 июля в автобусе, ехавшем из Красноярска в Минусинск. Пассажир с ножом напал и нанес раны водителю и двум другим людям, после этого нанес ножевое ранение себе.

Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже дело передали следователям и переквалифицировали на покушение на убийство. Вину во вменяемом преступлении мужчина не признал.



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