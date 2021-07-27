Ростех разработал способный видеть сквозь дым и туман на 20 км прибор

Специалисты «Росэлектроники» (входит в Ростех) разработали гибридный телевизионный прибор с дальностью обнаружения объекта до 20 км, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал гибридный телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними объектами в условиях плохой видимости – тумана, дождя, снегопада, пылевой бури или низкой освещенности», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

По данным Ростеха, при применении лазерной подсветки оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии до 20 км.

Как сообщается, устройство предназначено для работы в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7 мкм. «Такая чувствительность обеспечивает новой разработке свойства прибора ночного видения, но позволяет эффективно применять ее и в любое другое время суток – обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и передавать их четкое изображение с высоким разрешением», – говорится в сообщении.

По данным Ростеха, оборудование пригодно к использованию в системах наблюдения летательных аппаратов, обзорно-следящих бортовых системах и не имеет отечественных аналогов.

Ранее сообщалось, что «Росэлектроника в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ», система прошла госиспытания и принята Вооруженными силами России.