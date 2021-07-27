 

Ростех разработал способный видеть сквозь дым и туман на 20 км прибор

27.07.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты «Росэлектроники» (входит в Ростех) разработали гибридный телевизионный прибор с дальностью обнаружения объекта до 20 км, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал гибридный телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними объектами в условиях плохой видимости – тумана, дождя, снегопада, пылевой бури или низкой освещенности», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

По данным Ростеха, при применении лазерной подсветки оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии до 20 км.

Как сообщается, устройство предназначено для работы в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7 мкм. «Такая чувствительность обеспечивает новой разработке свойства прибора ночного видения, но позволяет эффективно применять ее и в любое другое время суток – обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и передавать их четкое изображение с высоким разрешением», – говорится в сообщении.

По данным Ростеха, оборудование пригодно к использованию в системах наблюдения летательных аппаратов, обзорно-следящих бортовых системах и не имеет отечественных аналогов.

Ранее сообщалось, что «Росэлектроника в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ», система прошла госиспытания и принята Вооруженными силами России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Разработчики показали обновленную модель Haval M6

09.12 / Помпео заявил о необратимости нового курса США в отношении Китая

08.02 / Продажи новых автомобилей Haval в РФ увеличились на 28% в январе 2021 года

14.12 / Премьер Эсватини умер после заражения коронавирусом

26.11 / Twitter возобновит верификацию аккаунтов в следующем году

24.12 / France 24 – в Лапландии Санта-Клаус остался без гостей, но обещает, что Рождество в этом году будет тоже

22.02 / В инфекционной больнице Запорожья сработала пожарная сигнализация на емкости с кислородом. Она не была введена в эксплуатацию

29.05 / США импортировали нефть из Ирана впервые с 1991 года

11.03 / “Укрзалізниця” не будет продавать билеты в “красные” зоны до 19 марта

03.07 / ВОЗ предупредила о риске наихудшего сценария с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика