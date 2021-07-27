Мнение: Почему не нужны политтехнологи

Оскоромился – тоже вступил в полемику с бывшим Главным Идеологом партии “Единая Россия” Алексеем Чадаевым. Чадаев в последние дни как-то уж слишком активно принялся защищать в сети мнение, высказанное В.Володиным, о “ненужности политтехнологов”. Чадаев радостно подхватил тезис и уже четвертый день камлает в том духе, что российская политическая культура якобы поднялась до неких очередных сияющих вершин, и ПОЭТОМУ политтехнологи “оказались не нужны”, как “пройденный этап”. Вместо них, дескать, теперь “вполне могут работать идейные (!) партийные функционеры, опирающиеся на отлаженный (!!) партийный механизм “на местах”.

Слушать это глумливое ханжество, да еще и подаваемое в отменно лизоблюдской манере, нет сил. На самом деле, конечно, все ровно наоборот: политическая культура целенаправленно разрушена практически до уровня советской, возможности для реальной политической конкуренции сведены практически к нулю – и одновременно вся государственная система откровенно и беззастенчиво превращена в “электоральную машину” правящей в стране группировки. ЕСТЕСТВЕННО, в такой системе политтехнологи не нужны – как, условно говоря, в системе политического террора “не нужны” адвокаты.

Мой ответ: “Алексей, всегда считал Вас умным человеком, однако все, что Вы несете последние пару дней, просто невозможно слушать. Добро б еще Вы все это рассказывали простецам, которые от росполитики далеки – это можно было б счесть за неловкую попытку пропаганды и успокоиться; но нет – Вы ведь как бы обращаетесь к профессиональному сообществу, то есть к людям, которые просто по опыту знают, как оно на самом деле. Поэтому повторю – что Вы несете?? Какая там еще “партия” с “профессионалами” и “партфункционерами”? 🙂 Мне ли ВАМ рассказывать, что никакой “партии” на “местах” нет и никогда не было, что ее весь так называемый “партресурс” – это просто тупо государство, государственные структуры, которые она использует в электоральных целях? О чем Вы? Тезис Володина на самом деле очень прост. Когда он говорит, что “не нужно политтехнологов”, он имеет в виду, что если на вас работают – бесплатно! – все государственные структуры, которые дают ВСЁ, от денег до “пехоты” – то, естественно, еще и на каких-то заезжих “технологов” тратиться не надо, поскольку это просто явный “отмыв” казенных средств. И при этом еще незримо подразумевается, что то же самое государство так же обеспечивает недопуск на выборы никаких реальных конкурентов – и поэтому ТЕМ БОЛЕЕ никакие “технологи” баллотирующимся бюрократам не нужны, пусть они оставят эту блажь. Вот и все” (2016)

Текст написан ровно в этот же день, но во время предыдущей кампании в Государственную думу. Сейчас, понятно, всё ровно то же самое, только всё стало ЕЩЕ намного хуже.