 

В Новосибирске хирурги дали возможность дышать пациентке с редкой патологией легких

27.07.2021, 13:12, Разное
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50-летняя жительница Улан-Удэ страдала двусторонней артериовенозной мальформацией, которое характеризуется аномальным соединением между артериями и венами в нижних долях обоих легких, сообщили в медицинском центре. Это редкое врожденное заболевание — 2-3 случая на 100 тысяч населения, — которое прогрессирует с возрастом.

Женщина регулярно проходила лечение, но безуспешно — на момент госпитализации в центр им. Мешалкина она страдала от тяжелой дыхательной недостаточности. Сатурация не превышала 68% при норме от 92%. Все медицинские организации, куда обращалась пациентка, не смогли предложить эффективное лечение, которое могло бы надолго облегчить ее состояние.

Хирурги новосибирского центра решили провести эмболизацию — малоинвазивное вмешательство с целью закупорки патологического кровеносного сосуда специальным веществом. На первом этапе операции специалисты закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого. Спустя десять дней было проведено повторное вмешательство, в ходе которого удалось закрыть артериовенозную мальформацию правого легкого.

По словам врачей, сатурация начала расти еще в ходе операции, а после нее насыщение крови кислородом достигло нормы — 97%. Сейчас пациентка может дышать самостоятельно и не нуждается в кислородной поддержке.



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