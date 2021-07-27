 

Появились новые данные о будущей линейке смартфонов iPhone 14

27.07.2021, 13:08, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, в будущей линейке смартфонов iPhone 14 появятся новые корпуса гаджетов. В частности, их будут изготавливать из титана.

О том, что у представителей четырнадцатого поколения «яблочных» мобильников производитель намерен использовать дорогие металлы для усиления корпуса, свидетельствует и информация, распространенная экспертами JP Morgan Chase.

Напомним, что выход новой линейки iPhone 14 ожидается только в 2022 году. Сейчас же основное внимание специалистов и пользователей сосредоточено на тринадцатом поколении устройств. Использование титана позволит продлить срок эксплуатации смартфона, избегая механических повреждений. Однако себестоимость при этом становится больше.



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