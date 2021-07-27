Xiaomi представила в Европе фирменный электросамокат

Китайская компания Xiaomi провела презентацию новой модели самоката на электрической тяге Mi Electric Scooter 3, созданной специально для европейского рынка.

По информации производителя, вес портативного двухколесного транспортного средства составляет 13,2 кг, а его малые габариты позволяют его легко перемещать даже в обычном лифте жилого дома.

Также разработчики сообщают, что мощность электродвигателя составляет 600 Вт. Этого достаточно, чтобы разгоняться до скорости 25 км/ч. А запас хода, обеспечиваемый аккумулятором, равен примерно 30 километрам. Вес пользователя может достигать сотни килограммов. Дизайн выполнен в черном и сером цветах. А стоимость самоката на европейском рынке – 499 евро.