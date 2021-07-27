 

Защищенный Nokia XR20 получил IP68, 5G, 48 Мп, 4630 мА•ч и обновление до Android 14

27.07.2021, 13:06, Разное
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Новый защищенный по стандарту IP68 смартфон с 5G выпустил бренд Nokia. XR20 получил также главный объектив на 48 Мп, аккумулятор на 4630 мА•ч и перспективу обновления до Android 14.
Современные смартфоны все чаще получают не только все более продвинутые технологии, но и высокие уровни «неубиваемости». Свой очередной девайс с высоким уровнем защищенности выпустила корпорация HMD Global, Nokia XR20 способна выдержать падение с 1,8 метра. А документация о военном стандарте MIL-STD810H и IP68 говорит о том, что гаджету не страшны пыль и вода. Закаленное стекло Gorilla Glass Victus надежно защищает лицевую панель от царапин и ударов. Сам дисплей выполнен по технологии IPS, его диагональ составляет 6,67 дюйма, а разрешение – Full HD+.

Быстродействие и продуктивность Nokia XR20 поддерживается однокристальной восьмиядерной платформой Snapdragon 480 5G от Qualcomm. Дополняют мощный чипсет две версии оперативной памяти, емкостью в 4 и 6 гигабайт, столько же вариантов и у флэш-накопителя, у новинки он 64- и 128-гигабайтный. При этом владелец смартфона может также воспользоваться картой microSD. Главный датчик основной памяти получил разрешение в 48 миллионов пикселей, пару ему составляет 13-мегапиксельный объектив. Фронтальный сенсор в Nokia XR20, размещенный в округлом вырезе вверху в центре дисплея, равен 8 мегапикселям.

Также в аппарате предусмотрены стереодинамики, а также сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковину. Кроме того, смартфон получил специальную клавишу, вмонтированную в корпус, с ее помощью пользователь сможет быстро запустить любое приложение. Автономную работу Nokia XR20 обеспечивает аккумулятор на 4630 мА•ч, также есть в смартфоне поддержка проводной 18-Ваттной и 15-Ваттной беспроводной зарядки. И, наконец, покупателю гарантируют ежегодное обновление операционной системы вплоть до четырнадцатой версии Android. Стоимость новинки в самой производительной комплектации составит 550 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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