Скандалы: Инвесторы тоже плачут

Как помощник Жириновского вложился в мусорный стартап и потерял деньги

В Москве в полицию с заявлением о мошенничестве обратился помощник главы ЛДПР Владимира Жириновского, 78-летний экономист, основоположник научной дисциплины — прогностики, кандидат философских и доктор экономических наук, профессор Владимир Лисичкин. Он утверждает, что его якобы оставил без денег выпускник ВШЭ с модной степенью MBA, член совета директоров инвестиционной компании Persona Capital Евгений Овчинников. Дескать, финансист собрал с Лисичкина и его товарищей два миллиона рублей под предлогом инвестирования в перспективный российский проект переработки токсичных отходов промышленных предприятий, но теперь деньги не возвращает и избегает контактов.

По словам Лисичкина, летом прошлого года к нему в гости пришёл давний друг и партнёр по бизнесу Василий Рыбаулин со своей бизнес-идеей. Он обрисовал её перспективы, но заявил, что для проекта нужны деньги. Мол, есть такая швейцарская компания Triple 999 Group AG, у которой якобы налажено сотрудничество с «Дойче банком» из ФРГ, и она сможет собирать деньги на стартап под гарантии немецкого партнёра — потенциальных инвесторов будет легче привлечь громким именем.

Лисичкину идея понравилась, партнёры ударили по рукам и предложили ещё двум знакомым бизнесменам поучаствовать в проекте. В это время Рыбаулин вспомнил о своём приятеле — финансовом консультанте, инвесторе и представителе 14 европейских инвестиционных фондов Александре Гузееве. Рыбаулин считал, что Гузеев давно и глубоко в теме международных инвестиций и может помочь проекту если не участием, то хотя бы советом.

И уже тот порекомендовал господина Овчинникова. По словам Лисичкина, приглашённый менеджер якобы подписал договор со швейцарской компанией как агент по привлечению к финансированию инвестиционных фондов.

В агентском договоре якобы прописали и условия вознаграждения Овчинникова. Согласно документу, за пять лет сотрудничества он должен был получить 4% от привлечённой суммы, то есть около $20 млн.

В августе 2020 года компаньоны встретились с Овчинниковым, который якобы попросил внести в качестве гарантии для швейцарской компании четыре миллиона рублей. Однако после недолгих торгов сошлись на двух миллионах.

В результате все четверо скинулись и перечислили два миллиона рублей на счёт инвестиционной фирмы Persona Capital. Подозрений у них компания не вызвала: на рынке — с 2011 года, полностью принадлежит жене Евгения Овчинникова Ольге, она же там является и генеральным директором, профиль деятельности тоже соответствующий: «управление холдинг-компаниями». В 2020-м выручка достигла 31,4 миллиона рублей. Правда, помимо управления фирма формально занималась ещё 38 видами деятельности — вплоть до курьерской и физкультурной, а в 2011–2012 годах почему-то поставляла и обслуживала кондиционеры и вентиляторы.

Интересно, что примерно в это время Ольга Овчинникова учредила и возглавила очередную фирму по управлению теперь уже финансово-промышленными группами «Национальная концессионная компания». А на сайте Высшей школы экономики появилась статья о её выпускнике — Евгении Овчинникове, в которой, помимо того что он «умеет создавать добавленную стоимость своим акционерам», немного рассказывается о прошлых заслугах менеджера по инвестициям.

Оказывается, до начала предпринимательской и общественной деятельности он занимался юридическим бизнесом, являлся вице-президентом группы компаний «Оптима» и координатором правового обеспечения научно-проектного центра группы «ЛУКойл».

Как следует из заявления помощника Жириновского, никаких официальных договоров Лисичкин с Овчинниковым не заключал, поверил ему на слово. И вдруг от швейцарцев пришло письмо: мол, вы не исполнили условия контракта. По мнению Лисичкина, в Triple 999 Group AG были предоставлены недостоверные данные.

Когда Лисичкин с товарищами потребовал от Овчинникова вернуть два миллиона, то, по словам профессора, тот якобы стал их избегать.

Сам Овчинников пока не комментирует ситуацию.

— Обстоятельства сделки — это коммерческая тайна, — сообщил Лайфу Евгений Овчинников.

Евгений Кузнецов, Дарья Гольдман