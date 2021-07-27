Мнение: Письмо: “Нет никакой чертовой девушки”

В этом письме автор не рапан, с потенциалом, поэтому интересней будет векторы разобрать. Но и сложней.

Я пока вам наводящие вопросы буду задавать, чтобы было попроще.

jomurgard

Уважаемая Эволюция,

Спасибо большое за разбор моего прошлого письма. https://evo-lutio.livejournal.com/1061031.html

С тех пор я прошел несколько тестов, есть сертификат T21-117 .

Я очень надеюсь что вы разберете так же и это письмо.

Вкратце о ситуации до. В пандемию я вошел в молчанке с К, и в очень расшатанном состоянии, пару раз переспал с девушками с СЗ, но знакомства заканчивались криво, и я снес тиндер, пообещав привести себя в порядок. В финансовом смысле мне удалось перевыполнить план, я успешно вложил деньги накопленные на покупку рассчитав что рынок вернется. Так и случилось, настолько лучше, чем я ожидал, что удалось закрыть долги за давний развод и учебу, которые я планировал закрыть только в 25м, и остались вершки на которые я отремонтировал квартиру и планирую вложить в дом. Сидя на карантине в ожидании пока работа откроется мне так же удалось сбросить около десяти кило и привести себя в форму. На фоне этого, я нашел себе постоянную девушку, а потом прошлым летом произошел полноценный камбек с К, написавшей мне на ДР, мы встретились, сразу же переспали и вскоре я расстался с новой девушкой, и начал снова встречатся с К, четко обозначив что хочу семью с ней, хочу детей, хочу жить вместе как можно скорее.. к сожалению, все же не срослось, и она со мной рассталась в начале года, в этот раз хотя бы разошлись мирно.

(Было бы тоже интересно узнать, что там происходило после ее камбэка и где напортачил автор)

С прошлого лета, я интенсивно работал, шесть дней в неделю, надеясь поскорее накопить на дом в пригороде и на свое дело. Денег было гораздо больше но и стресса тоже, на порядок. Когда К начала плюсовать, суммарно от стресса, ее плюса и нехватки времени, вернулись вредные привычки, я начал переедать, забросил спортзал и снова растолстел, вернув прошлый вес. После расставания, попытался взять ситуацию в руки, вернул спортзал, начал ходить на танцы, и музыкальные вечера, и через пять месяцев рискнул заново установить тиндер. Девушки на свидания ходили, но вначале я им настолько не нравился, что снова снес и решил пока не верну форму, на тиндер не возвращаться. Однако пара девушек с которыми я уже списался, на свидании показали интерес, пошла успешная полоса и параллельно новые знакомства вне тиндера. Тут и случилась история с Л.

(Друзья, если вы хотите найти пару, особенно если часики тикают, самым важным вопросом для вас становится имидж. Экономика тоже, и остальные ресурсы важны, но имидж можно поправить за год с плохого до хорошего и даже до очень хорошего, тогда как остальные ресурсы за год не прокачать. Имидж – самый благодарный ресурс. Не забивайте на него)

Л, спортивная миниатюрная блондинка, сейчас ей примерно 35, работает в моей сфере. Мы познакомились на рок фестивале года три назад, и с тех пор общались,в основном в проф. плане и по организации тусовок и концертов. Она мне нравилась до остановки дыхания, но ее ОЗ была настолько выше, что я не пытался ничего, кроме дружбы. Зарабатываю я втрое, но она из состоятельной семьи, красивая, активная, с широким статусным кругом общения и разнообразными интересами. Позже, она познакомилась с моим более молодым и успешным другом и мы как-то сходили на двойное свидание, на которое она привела свою лучшую подружку и мы, в четвером, закончили вечер в гостинице. С моим другом у нее не сложилось, но последние два года у нее есть МЧ, про которого я знаю только что у них вроде все хорошо, хотя предложений от него не поступало, живут раздельно, а часики у нее тикают, и она собирается заморозить яйцеклетки если он не почешется в скором времени.

(Вот здесь их предыстория. Ему не хватает ОЗ до исходной хорошей СЗ, исходная СЗ целиком почти зависит от разницы ОЗ. То есть исходная СЗ очень небольшая, но даже такая СЗ подрастает, если нет векторов сливов и векторов косяков. А здесь есть уже в начале истории. Поищите. И вот что важно. Если вы мужчина и вам нравится женщина, которой 35+, детей нет и инициативы от сожителя тоже, делайте ей прямолинейное предложение, говорите, что хотели бы иметь ребенка от нее. Если формат совсем дружеский, говорите без нажима, дескать, как было бы хорошо родить с тобой ребенка, я был бы классным отцом. Можете сослаться на ее красоту, “хорошие гены” и что угодно еще, если формат общения не позволяет признаваться в любви. А женщинам хочу сказать, что вот это весь бред про “замороженные яйцеклетки” – это мракобесие, в жанре антипрививочного. Девушки многие где-то услышали звон и расслабились, думая, что можно не торопиться. На самом деле, чтобы извлечь яйцеклетку, нужно отслеживать цикл, делать пукнкцию, прокол, много пункций, несколько циклов, и в большинстве случаев замороженные яйцеклетки не выживают, поэтому чтобы увеличить шанс, их сразу оплодотворяют и замораживают эмбриона, точнее несколько эмбрионов, и для этого надо иметь мужской биоматериал, то есть мужа или донора. Выкиньте из головы, что можно пойти и просто “заморозить яйцеклетку”. Легко заморозить сперму мужскую, и то с потерей свойств, но не яйцеклетку. Разморозите через пять лет и увидите фейк. Рожайте от мужчин, которые готовы быть отцами. И мужчинам полезно помнить, что женская болтовня про заморозку яйцеклеток – фантазии)

За пандемию, она все грозилась придти в гости и налепить пельменей, но все никак не складывалось, а тут созвонились и я ее поймал на слове.

В результате, оба с работы, сил у нее лепить ничего не было, но я заранее приготовил ужин, так что еда была, а хорошего алкоголя у меня всегда много, а не пил я с тех пор, как расстался с К, и после ужина мы оба быстро захмелели.

Курим на балконе, я думаю что блин, классная девушка, а подкатывать нельзя, потом перемещаемся на диван, я делаю ей массаж, а она озорным голосом рассказывает, что обязательно меня с кем-то познакомит, нельзя чтобы такой классный мужик пропадал зря, потом ее уносит в транс, от массажа, алкоголя и светомузыки, и реагирует так, что я понимаю, будет.

Обнажая, понимаю что так она еще более красива. Чистая матовая кожа двадцатилетней. Не верится что не модель, а врач. Уже полностью раздетая, она начинает говорить, что наверное ее МЧ не одобрит, но не останавливает, а потом это перетекает в игру. После каждого раза, пока отдыхаем, она говорит что ей пора домой, МЧ не одобрит, хотя у них в принципе свободные отношения, но низзя, потом я снова придвигаюсь и она улетает. И видно, что ей в кайф от того, что слюнки у меня текут от ее красоты, и в кайф быть вот такой нехорошей, и снова, перекурим, и низзя и повтор. Потом, часа в три утра, она уже реально устала, и начинает собиратся. Я пытаюсь уболтать ее остаться на ночь, обещая накормить фирменным завтраком, но ей твердо домой (МЧ не одобрит ). Тогда настаиваю отвести сам, а не на такси, спрашиваю смогу ли увидеть на неделе – она говорит в принципе да – выходные на яхте, потом может быть.

(Здесь он все нормально делает, но в описаниях видно его “мы” и корона, к сожалению. Если бы не это, он бы не спотыкался дальше. Очень важно иметь честную самооценку. Это лучшее оружие. Это позволит вам делать правильные ходы. Причем самооценка в настоящем обеспечивает ходы в будущем. Опишите, где у него перекосы и как выглядела бы правильная самооценка)

С утра пишу о том что как классно на свете жить, и похмелья нет. Она отвечает что у нее как раз похмелье, потом пишет что на пути на яхту опаздывает блин, болтать не может. И тишина. В принципе это ее стиль общения, но на душе кошки скребут.

(Недобор шагов виден? Опишите. Недобор шагов в таком контексте – это вектор косяка)

Я с шести утра на работе, и работаю все выходные, а после работы свиданки, так что пытаюсь выбросить из головы, но ощущение, что у меня недобор шагов, как компенсировать не знаю. В воскресенье вечером наконец отвечает, что вернулась с яхты «было плотное расписание». Пишу «надеюсь хорошее плотное – а не все 75 не вернулись домой, йохохо и бутылка рома». Тишина. Пишу утром «может расскажешь про яхту за ужином? Тут у твоей работы мой любимый ресторанчик открыл террасу на крыше (посылаю фотку ужина), на вид вкуснятина. Попробуем?

Она: вынуждена отказаться, могу позвонить вечером?

(Почему он вроде и понимал про недобор шагов, но так и ждал, когда она сама напишет. И даже когда написала, стал предлагать ей новую встречу и новый секс? Что он должен был делать? Как так вышло, что он стал считать встречу в ресторанчике и новый возможный секс своим шагом и даже вложением? Почему ему не очевидно, что это ее вложение было бы, а не его? И он вместо своего вложения предлагает ей еще вложиться)

Дальше, вечером, следующий диалог.

Она (очень ровным голосом): Я очень обижена и зла на тебя… То что случилось в пятницу… не должно было случится. И ты знал что у меня есть парень. Мы с тобой больше не можем дружить.

Я: Я тебя понял. (выдохнул и тут прорвало и я забарабанил) Честное слово, оно просто случилось, ничего не было задумано. вечер был классный, ты была идеальна, я потерял голову, я знаю, мне нужно было что-то сказать потом, ты мне безумно нравилась, Я знал что не могу и надеятся на продолжение… но …

(Векторы косяков у него тут, хотя ему кажется, что векторы слива. Как так выходит?)

Она (голос дрогнул): я не могу обманывать моего парня!

Я: Все будет так как ты захочешь, но ты прежде всего мой дорогой друг, я не хочу тебя терять. Я не собираюсь вклиниватся между вами, не хочу напрягать тебя, все будет как ты хочешь.

(Опять векторы косяков, а он думает, что векторы слива. Очень часто люди фиксируют, что они косячат или сливаются, и дальше пытаются задать противоположный вектор своей речи. И если они не верно определили изначальный вектор, они увеличивают его и совсем выходят из границ. Вы должны научиться это видеть в чужих ситуациях и в своих)

Она (прерывая): Мы будем вежливы на людях и это максимум. Мой парень для меня все. Я не могу ему об этом рассказать поэтому для всего мира ты мое алиби у тебя есть девушка и мы просто ужинали.

Я: У меня нет никакой чертовой девушки

Она: У тебя есть девушка.

Я (зло) У меня есть девушка, и мы просто ужинали.

Она: и не пиши мне больше.

Я: хорошо. Можешь мне писать и звонить в любой форме времени и месте если тебе что-то нужно. Извини что так получилось.

Она: пока.

Сейчас пишу и понимаю как лажанул этим диалогом.

(Автор, если понимаете, пишите, что вы понимаете. Вот тут не ясно, видит ли он, где и какие векторы у него. В последнем куске диалога у него уже КП не осталось для шагов. И здесь у него уже вектор слива. Опишите его и расскажите, откуда он возник. Его бы не было, не будь векторов косяков раньше. И вы должны видеть эту связь четко. Потому что рыбалка – это обратная картина, там каждый верный ход усиливает вашу позицию в поле и вскоре поле уже работает на вас само)

На этом все. Мне очень жалко, что я так лопухнулся, и потерял полезную связь, и жалко что потерял ее как друга, и жалко что не смог дорастить СЗ до ничего выше чем один раз по пьяни с сожалением после.

Уважаемая Эволюция, чего я не вижу? Как мне нужно было с ней себя вести, и что делать если ее стыд уляжется и мы снова увидимся?

(Что ему делать, когда они увидятся? Чтобы ответить на этот вопрос, надо видеть его КП)