Мнение: Индия, Оман, Нью-Йорк, Одесса, Турция, Китай…
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И это только за последнюю неделю!
Наводнения, которые затапливают целые города. Гибнут люди, разрушаются дороги и инфраструктура, с корнем вырываются деревья.
Все эти события происходят прямо сейчас, посреди лета. Не весной, в период паводка, а в самую жару. Таких массовых, проходящих по всей планете наводнений, не было в истории нашей цивилизации.
Самое страшно состоит в том, что факты отказываются видеть люди. И это неверие обрекает на смерть множество людей. Но пережить глобальные проблемы придется всем. И когда по твоей улице поплывут автомобили, возможно, именно для тебя это станет последним днем твоей жизни.
Все гораздо серьезней, чем ты себе представляешь.
Сегодня, в 18:00 по Мск, Минску, Киеву
состоится Международная онлайн-конференция "Глобальный Кризис. Это уже касается каждого"
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Источник: Достало
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