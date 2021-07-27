Мнение: Индия, Оман, Нью-Йорк, Одесса, Турция, Китай…

И это только за последнюю неделю!

Наводнения, которые затапливают целые города. Гибнут люди, разрушаются дороги и инфраструктура, с корнем вырываются деревья.

Все эти события происходят прямо сейчас, посреди лета. Не весной, в период паводка, а в самую жару. Таких массовых, проходящих по всей планете наводнений, не было в истории нашей цивилизации.

Самое страшно состоит в том, что факты отказываются видеть люди. И это неверие обрекает на смерть множество людей. Но пережить глобальные проблемы придется всем. И когда по твоей улице поплывут автомобили, возможно, именно для тебя это станет последним днем твоей жизни.

Все гораздо серьезней, чем ты себе представляешь.

Сегодня, в 18:00 по Мск, Минску, Киеву

состоится Международная онлайн-конференция "Глобальный Кризис. Это уже касается каждого"

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