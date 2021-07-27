 

Кремль оценил идею о «сделке» РФ и Турции по Крыму

27.07.2021, 12:40, Новости дня
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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