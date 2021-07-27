 

В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2»

27.07.2021, 12:40, Новости дня
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Москва не понимает причины негативного отношения Варшавы к проекту «Северный поток – 2», который почти достроен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.

«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», – сказал представитель Кремля, отметив, что «Северный поток – 2» обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы».

«Он близок к завершению», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».



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