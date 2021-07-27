Мнение: В Москве самый суровый коронавирус?

28 июля – Дня крещения Руси. В этот день в Москве традиционно проходил крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру. Но в этом году этого крестного хода не будет «в связи со сложной эпидемической ситуацией».

Но всего неделю назад в Казани прошел крестный ход в день освящения собора Казанской иконы Божией Матери. В мероприятии приняли участие порядка семи тысяч человек.

Еще раньше в Екатеринбурге крестный ход собрал около двух тысяч участников.

Недоумеваю, в Москве коронавирус куда более суровый, нежели в Казани или Екатеринбурге? Или в Казани и Екатеринбурге Всевышний хранил верующих? А в Москве не известно, будет хранить или нет?

Чем еще можно объяснить решение РПЦ не проводить крестный ход в Москве?

Фотографии отсюда и отсюда

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