 

Мнение: В Москве самый суровый коронавирус?

27.07.2021, 12:32, Разное
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28 июля – Дня крещения Руси. В этот день в Москве традиционно проходил крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру. Но в этом году этого крестного хода не будет «в связи со сложной эпидемической ситуацией».

Но  всего неделю назад в Казани прошел крестный ход в день освящения собора Казанской иконы Божией Матери. В мероприятии приняли участие порядка семи тысяч человек.

Еще раньше в Екатеринбурге крестный ход собрал около двух тысяч участников.

Недоумеваю, в Москве коронавирус куда более суровый, нежели в Казани или Екатеринбурге? Или в Казани и Екатеринбурге Всевышний хранил верующих? А в Москве не известно, будет хранить или нет?

Чем еще можно объяснить решение РПЦ не проводить крестный ход в Москве?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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