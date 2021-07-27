«Призывы к массовым беспорядкам»

РКН потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального.

Роскомнадзор потребовал от сайта YouTube заблокировать канал сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. YouTube Скриншот письма YouTube с копией требования РКН опубликован в его твиттере.

Заблокировать канал изначально требовала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве считают, что в видеозаписях Волкова и других сторонников Навального якобы содержатся «призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности».

Кроме того, правоохранители предполагают, что YouTube-канал Волкова распространяет «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверную сведений». Аналогичные письма сегодня получили и другие сторонники оппозиционера — Владимир Милов и Георгий Албуров.

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Накануне стало известно о блокировке Роскомнадзором сайта Алексея Навального navalny.com, а также ресурсов его сторонников — Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Недоступными также оказались все порталы бывших региональных штабов Навального*, сайт «Альянса Врачей»**, Фонда борьбы с коррупцией* и других.

*Мосгорсуд признал структуры экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ, организации внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента**организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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