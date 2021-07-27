Королева Монстров вернулась: смелый выход Леди Гаги в Нью-Йорке

Стефани Джерманотта, известная миру как Леди Гага, давно отошла от прежнего образа королевы эпатажа. Но иногда в 35-летней певице просыпается та самая Королева Монстров, которую так полюбили миллионы. Так, вчера Леди Гага была замечена на улицах Нью-Йорка в образе, который отдаленно напоминает ее стиль десятилетней давности. Черное платье-миди Mahda Butrym, сумка-бокс Mark Cross и кожаные сапоги Pleaser shoes на платформе и каблуке в 30,5 сантиметров (!) – составляющие ее образа. Интернет-пользователи были поражены:

Вот как Леди Гага вышла с деловой встречи в Нью-Йорке! Мы не шутим! Ей удалось пройти по ухабистому тротуару без посторонней помощи в этих 12-дюймовых (30,54 сантиметра) туфлях на платформе, и она даже не пошатнулась, – пишут в сети.

Нашлись и такие поклонники певицы, которые назвали утравысокие ботильоны “протезами”. Да и сама певица не долго ходила в модной обуви и через какое-то время переобулась в более удобные закрытые туфли на небольшом каблуке.

Однако поклонники Гаги отметили, что за эти годы она неплохо научилась в них ходить – десять лет назад она не могла пройти в них и метра без опоры на крепкое плечо своего телохранителя.

Вообще, образ певицы уже несколько лет как меняется от вызывающего до элегантного. Модные критики считают, что на Гагу положительное влияние оказал фильм “Дом Гуччи”, в котором она сыграла Черную Вдову Патрицию Реджиани. Мало того, что ради этой роли Стефани практически вернула себе природный цвет волос, отказавшись от блонда в пользу темно-каштанового, певица обновила весь гардероб, в котором теперь у нее сплошь женственные платья от именитых дизайнеров, в том числе, и дома Gucci. Правда и брендовые вещи певица выбирает провокационные. Например, недавно поклонники обсуждали ее выход в нарде Alexander McQueen, низ которого оказался совершенно прозрачным.