 

“Журналисты неправильно поняли”. Белодед заявила, что не намерена завершать карьеру после Олимпиады в Токио

27.07.2021, 12:16, Новости дня
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Об этом она заявила после возвращения в Украину, сообщают “Факты.ICTV”. 

Отец и тренер 20-летней спортсменки Геннадий Белодед говорил, что она сделает паузу в полноценных тренировках: “Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию”. 

Белодед сказала, что “журналисты неправильно поняли” ее родителей и ее саму.

“Мы просто сказали, что я должна отдохнуть, так как этот год и вообще последние пять были очень тяжелыми – и психологически, и физически. Мне нужно время – месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл”, – пояснила спортсменка.  

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 27 июля у Украины три олимпийские медали (все три – бронзовые). 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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