32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу “Танцы со звездами”

“Больше я не выйду на паркет проекта “Танцы со звездами”. Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в четыре года! За это время я старалась отдавать всю себя любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить праздник. Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя. Я чувствую, что могу быть больше, чем просто танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнеров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые, и я хочу быть в их числе”, – написала она.

“На паркет, может, и нет, но в качестве жюри – да”, – предположили фолловеры.

“Если на паркете ваша карьера закончилась, то, надеюсь, начнется в тренерском кресле”, – прокомментировали заявление хореографа пользователи сети.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

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