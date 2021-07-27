 

“Прятался в подсолнухах”. Украинские пограничники задержали “вора в законе” из РФ

27.07.2021, 12:16, Новости дня
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По данным ведомства, накануне мужчина пытался попасть на территорию Украины из РФ, минуя пункт пропуска. Вместе с ними были еще два человека без документов, один из которых оказался “криминальным авторитетом”. Все они прятались от пограничников в поле, засеянном подсолнухами.

“42-летний “вор в законе”, гражданин Российской Федерации в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник – 31-летний “криминальный авторитет”, гражданин Грузии”, – уточнили в Госпогранслужбе.

В отношении гражданина Украины пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Иностранцы задержаны, сейчас с ними работают правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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