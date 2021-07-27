Инспекции по субсидиям – правительственный инструмент унижения и ограбления людей – “Наш край”

“Своими непрофессиональными, а иногда преступными действиями правительство создает новую коррупционную схему ограбления наименее защищенных украинцев. Правительство вводит массовую проверку получателей субсидий и претендентов на их получение. Соответствующий проект постановления Минсоцполитики размещен на его сайте. Итак, чтобы получить субсидию на квартплату, людям придется унижаться перед инспекторами, и доказывать свое право считаться бедными”, – заявил политик.

Шахов добавил, что в государственном бюджете на 2021 год при определении суммы на субсидии ее оставили на уровне прошлого года – 36,6 млрд грн – и не учли рост тарифов.

“Существенно выросли цены на газ для населения, увеличились и продолжают увеличиваться тарифы на электроэнергию, а тепло подорожает в среднем в 1,5 раза в следующем отопительном сезоне. Это означает, что бюджета, заложенного на субсидии, хватит только для половины (в лучшем случае) украинцев, которые до сих пор получали государственную помощь на коммуналку. И “срезать” претендентов на помощь от государства будут именно новосозданные инспекторы”, – заявил он.

Нардеп считает, что инспекции могут создать новую коррупционную схему в системе предоставления субсидий.

“Инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в помещениях получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии. Таким образом появится новая форма коррупционных поборов, потому инспекторы в ручном режиме будут решать кому назначать субсидию, а кому нет. Учитывая ограниченное количество квот для субсидий, это вероятно, приведет к появлению нового коррупционного бизнеса “субсидий за откат”, – спрогнозировал Шахов.

В партии заявили, что за май и июнь уже есть задержки по выплате субсидий, их начали перечислять только в середине июля, и многие не получили выплаты еще за май.

“Наш край” в очередной раз настаивает, что государство обязано предоставить социальные льготы всем, кто в них нуждается, ведь это один из главных принципов Конституции Украины. Поэтому искусственное сокращение получателей субсидий является антиконституционным и преступным. В то же время депутаты “Нашего края” выступают против создания инспекции по субсидиям, которые будут вмешиваться в личную жизнь людей, унижать достоинство и вероятно превратятся в рассадник коррупции. Кроме того средства, которые необходимы для создания и оплаты труда новых инспекторов, лучше направить в фонд субсидий, чтобы выделить помощь как можно большему количеству людей, в ней нуждающихся”, – подчеркивается в сообщении политической силы.

Контекст:

В январе Минсоцполитики сообщало, что субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн.

В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.

Льготы на оплату тарифов имеют 1,6 млн украинцев. “Это скидка от 25% до 100% в зависимости от категории льготника. По отопительному сезону я говорю. И средний размер такой льготы, оплаты от государства – 1 тыс. грн”, – рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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