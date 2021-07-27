В компании Intel решили изменить название техпроцессов

Как сообщили в компании Intel, названия техпроцессов, которые будут использоваться в 2023 и 2024 годах, решено изменить. Это может ввести в заблуждение пользователей, считают независимые эксперты.

Судите сами: техпроцесс 10 нм Enhanced SuperFin решено переименовать в Intel 7. Толщина покрытия останется в тех же рамках – 10 нм, однако, увидев цифру «7», можно подумать, что компания внедрила уже 7 нм. Правда, на будущих устройствах разработчик все же обещает экономию энергии в рамках 10-15%.

Еще одно новое название – техпроцесс Intel 4, который, на самом деле, является семинанометровым. Здесь та же история, говорят эксперты. Правда, разработчик снова обещает экономию энергии и рост производительности. А в дальнейшем компания действительно планирует перейти на более тонкую литографию вплоть до 1 нм.