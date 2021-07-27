 

Диетолог сравнил пользу дыни и арбуза для организма человека

27.07.2021, 12:12, Разное
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Врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу дыни и арбуза для организма человека. Оба эти лакомства положительно воздействуют на внутренние органы и пищеварительную систему.
Дыня по составу и количеству полезных веществ заметно выигрывает у арбуза из-за наличия клетчатки. Это существенно повышает калорийность и усиливает насыщение организма. Также в мякоти дыни содержится высокая концентрация витамина C. На 100 граммов продукта – 36 миллиграммов полезного вещества. Для сравнения, показатель арбуза значительно ниже – 8 миллиграммов. Диетолог объяснила, что дневная норма витамина C всего 70 миллиграммов, а значит, дыня идеально подходит в качестве обогащения этим веществом.

В свою очередь арбуз имеет не меньше полезных свойств, но направленных на другие органы в теле человека. Он богат ликопином, который является хорошим антиоксидантом. Приём арбуза заметно снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск развития болезней сердца и атеросклероза. Также ликопин снижает тревожность и помогает подавить ранние симптомы депрессии. Диетолог отметила, что арбуз и дыня очень богаты микроэлементами и витаминами и поэтому однозначно нельзя сказать, какое из лакомств полезнее, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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