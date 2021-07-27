Отоларинголог назвал две причины потери слуха при COVID-19

Российский отоларинголог Владимир Зайцев пояснил о некоторых последствиях заражения COVID-19. Доктор назвал две самые распространенные причины потери слуха при коронавирусе.

После того, как вспышка COVID-19 в китайском Ухане переросла до размеров глобальной пандемии, болезнетворный патоген неоднократно мутировал, породив множество новых штаммов. Они отличаются не только тяжестью перенесения заболевания и большей заразностью, но и симптоматикой. Одним из признаков летально опасного недуга является расстройство слуха. Причем последствия коронавируса могут быть настолько фатальными, что человек рискует и вовсе потерять способность слышать.

Причины такого явления объяснил российский врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Потерять слух пациент после заражения COVID-19 может по таким причинам. В первую очередь, это поражение нервной системы, из-за чего у заболевшего начинается сенсоневральная тугоухость. При этом волосковые клетки слухового нерва теряют свою функциональность и человек утрачивает способность слышать те или иные частоты. Причем это могут быть не только частоты крайних низких или высоких тонов, но и средние частоты.

Также виной утраты способности полноценно слышать является воспаление слизистой слуховой трубы. Этот симптом называется евстахиитом, бороться с ним можно погасив воспалительный процесс. Эти меры как пишет «Слово и дело», помогают снять заложенность уха. В любом случае, напоминает доктор Зайцев, любое ухудшение слуховых функций должно быть поводом немедленно обратиться к профильному врачу.

Источник: slovodel.com