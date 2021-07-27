 

Poco X3 GT с Dimensity 1100, 120 Гц, 8/256 ГБ, 5000 мА•ч и 67 Вт показали вживую до анонса

27.07.2021, 12:12, Разное
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На этой неделе пройдет официальная презентация очередного смартфона от Xiaomi. Poco X3 GT с Dimensity 1100, 120 Гц, 8/256 ГБ памяти, 5000 мА•ч и 67 Вт уже сейчас показан вживую перед анонсом.
Корпорация Xiaomi произвела новый аппарат под маркой Poco, X3 GT стал своеобразной копией Redmi Note 10 Pro, выпущенной для китайского рынка. Его официальная презентация состоится уже на текущей неделе, но блогеры показали девайс уже сейчас на YouTube. Согласно появившейся информации, мощность и продуктивную работу аппарату обеспечивает однокристальная мобильная система Dimensity 1100.

Дополнять процессор будет чип оперативной памяти LPDDR4X объемом в 8 гигабайт, флэш-накопитель в устройстве при этом установлен 256-гигабайтный. 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек получил частоту обновления изображения в 120 Герц. Яркость экрана Poco X3 GT достигает 450 кд/м2, а сама лицевая панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Высокая автономность гаджету гарантирована наличием аккумуляторной батареи емкостью в 5 тысяч мА•ч. Пополнить энергию батареи можно с помощью зарядки на 67 Ватт.

Основная камера в Poco X3 GT в прямоугольном вертикально ориентированном блоке с закругленными углами тройная с объективами на 2, 8 и 64 мегапикселя, фронтальный датчик соответствует 16 миллионам пикселей. Есть а устройстве также инфракрасный модуль, USB-C, стереодинамики, а сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань. «С коробки» аппарат работает на базе одиннадцатого поколения операционной системы Android, расширенного фирменной оболочкой MIUI 12.5. Стоимость новинки составит 295 долларов США.

Источник: 3dnews.ru



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