Лукашенко потребовал разблокировать аккаунт Романа Протасевича в Instagram

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой блокировки Романа Протасевича в Instagram. По его словам, блокировка учётной записи ведущего оппозиционера страны является необоснованным актом цензуры и ударом по белорусской демократии

«Я только одного не понял. За что пацана забанили? Что он такого им сделал, чтобы его блокировать? Ну да, проверенные люди немножечко подсказывали, что писать. Может маленько переборщили, немножко неестественно было, но вы же поймите, мы не для себя старались, а для него самого. Вдруг взболтнет чего лишнего по молодости, и эти спящие террористические ячейки накинутся на парня, как на Азарёнка», —заявил глава государства.

Также Президент Беларуси отметил, что в случае последующих интернет-репрессий, Беларусь будет вынуждена создать свою собственную социальную сеть, свободную от интернет-цензуры и деструктивных сил. Вдобавок белорусский лидер заявил о начале уголовной процедуры в отношении к Instagram за незаконное превышение властных полномочий. Как утверждает Лукашенко, руководство соцсети уже вызвано на допрос в минское отделение милиции.

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