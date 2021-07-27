 

Лукашенко потребовал разблокировать аккаунт Романа Протасевича в Instagram

27.07.2021, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой блокировки Романа Протасевича в Instagram. По его словам, блокировка учётной записи ведущего оппозиционера страны является необоснованным актом цензуры и ударом по белорусской демократии

«Я только одного не понял. За что пацана забанили? Что он такого им сделал, чтобы его блокировать? Ну да, проверенные люди немножечко подсказывали, что писать. Может маленько переборщили, немножко неестественно было, но вы же поймите, мы не для себя старались, а для него самого. Вдруг взболтнет чего лишнего по молодости, и эти спящие террористические ячейки накинутся на парня, как на Азарёнка», —заявил глава государства.

Также Президент Беларуси отметил, что в случае последующих интернет-репрессий, Беларусь будет вынуждена создать свою собственную социальную сеть, свободную от интернет-цензуры и деструктивных сил. Вдобавок белорусский лидер заявил о начале уголовной процедуры в отношении к Instagram за незаконное превышение властных полномочий. Как утверждает Лукашенко, руководство соцсети уже вызвано на допрос в минское отделение милиции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Экс-жена отсудила алименты у Кирилла Емельянова из сериала “Кадетство”

24.04 / Политологи назвали варианты и сценарии отставки Лукашенко

19.02 / Мнение: О лишении гражданства Навального

02.10 / Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

09.02 / Задержанных на протестных митингах обяжут оплачивать своё пребывание в ИВС

02.11 / Мнение: О самом долгожданном обвале: проверяйте кошельки

11.03 / Уроженец Южной Осетии признался в двойном убийстве

19.05 / Коронавирус в США: около 60% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, в том числе большее количество цветных

01.07 / Мнение: О самой эпичной демонстрации BLM

15.04 / Международные эксперты назвали главную преграду в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика