Скандалы: «Сережа еще тупее»

В Томской области, который возглавляет губернатор Сергей Жвачкин, исчезли афиши спектакля

Томская мистика: с главной улицы города исчезла афиша главного городского театра. На ней крупными буквами было выведено всего три слова: «Сережа очень тупой». Спектакль с таким названием зрителям собирались представить 20 августа. Но что-то пошло не так. Когда афиша исчезла, местные предположили, что дело в локации. Проспект Ленина — крупнейшая транспортная артерия Томска, ежедневно здесь проезжают тысячи автомобилей. В том числе — и с номерами А***МР. Неподалеку — «белый дом», в котором заседает губернатор. А губернатора, так уж совпало, зовут Сергей. Сергей Жвачкин.

Версия о причастности главы региона к снятию афиши широко разошлась в социальных сетях. И популярность этого мнения понятна: какому Сергею понравится баннер, ставящий под сомнение его умственные способности?

Но пресс-секретарь губернатора Константин Карпачев участие главы правительства в истории со снятием афиши отверг: «Фейки мы не комментируем».

В драмтеатре следом признались, что афишу сняли сами: баннер, мол, нужно заменить, потому что премьера спектакля переносится.

По словам представителя пресс-службы Натальи Бабенко, впервые томский зритель увидел афишу спектакля, а затем и его «черновой вариант» еще в 2019 году. Тогда артисты во время показа собирали средства на лечение новосибирскому артисту Лаврентию Сорокину. И, справедливости ради, главой региона тогда также был Сергей Жвачкин.

«Эскиз спектакля был показан, никаких нареканий к нам не поступало. Когда мы работали в онлайн-режиме, выложили с согласия автора запись этого эскиза, люди его смотрели. И вот мы решили довести его до ума и поставить в репертуар. И планировали, что в августе будет премьера, но немного не рассчитали время, и нам понадобилось время на доработку. На этом баннере, который висел на остановке, были даты. Мы сняли баннер, чтобы новые даты поставить», — сказала Наталья Бабенко.

Именно Бабенко несколько лет назад предложила местному режиссеру Артему Киселеву поставить пьесу. По сюжету к программисту Сереже приходят курьеры с посылкой, но, отдав ее, не уходят из дома, а заводят странные, абсурдные разговоры. Что в посылке — никто не знает. «Отказаться или принять ее? Я вижу, что это возможность, которая дается человеку… Там могут оказаться споры сибирской язвы или подарок судьбы».

До недавнего времени к названию постановки у томской публики не было никаких нареканий. Все сходились во мнении, что лирического героя назвали одним из самых популярных русских имен. Тем не менее прояснить ситуацию со снятием афиши попытались даже на официальном сайте областного департамента по культуре, где опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что баннер был снят из-за переноса премьеры. Отменять спектакль пока не планируется.

Но останется ли имя?

Мария Масляева