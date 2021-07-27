Мнение: В думах о Речи Посполитой

И я вижу, что дозревает мысль о том, что Первая Речь Посполитая была государством не только поляков, понимаемых этнически, а была большим федеральным государством. Я это связываю с мыслью Иоанна Павла II, с мыслью, которая звучала в общественных аспектах высказываний Кароля Войтылы о том, что поляки имеют склонность к союзам, к униям. На сегодняшнем этапе мы должны ответить, что это означает – обращаться к общему наследию, к Люблинской унии. Ведь суть не в том, чтобы мы оделись в костюмы эпохи и притворялись, что мир остался тем же. Речь идет о том, чтобы мудро вдохновляться. Идея такова, что Польша и Литва как полноправные члены ЕС и НАТО объединяются с украинским государством, которое хочет быть этих структурах, которое многое сделало на этом пути и представляет собой важнейший элемент Восточного партнерства, и используют исторические рамки, чтобы показать, как много у них общих интересов – политических, экономических, общественных. Мне кажется, что это очень хорошая, даже гениальная конструкция.

https://clck.ru/WSC38 – цинк

Такие многосложные конструкции для объяснения банальности очередного санитарного кордона.

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