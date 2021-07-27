Мнение: Китайский ответ

Новая активизация темы Курильских островов была замечена тем, кому она и адресована – Китаем. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны.

Курилы – это шантаж Китая. Кремль упал настолько низко, что шантажирует китайцев возможностью сдачи своей территории Японии. С фактической точки зрения это будет означать прецедент – пересмотр итогов Второй мировой в Тихоокеанском регионе. Китай, как сторона, получившая по итогам Второй мировой максимум возможного, стремится удержать существующее статус-кво (хотя как раз по вопросу Тайваня считает эти итоги незавершенными). Усиление позиций Японии для китайцев неприемлемо.

Именно так и следует расценивать заявление китайского МИД. Мы в курсе, против кого вы пытаетесь дружить с Японией, и внимательно за всем этим наблюдаем – вот, собственно, суть ответа.

Кремль, понятно, не собирается вот так взять и отдать Курилы. И даже не потому, что они так ему нужны. Когда потребовалось – отдали огромный кусок Баренцева моря, не поморщившись. В итоге, как выяснилось – ни за что. Курилы нужны пока лишь потому, что это инструмент шантажа. Ну, отдадим – чем тогда будем шантажировать?

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