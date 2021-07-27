Как купить жене автомобиль? – Личное мнение

Недавно один покойник — ну, конечно же, пока был ещё жив! — дал интервью. Рассказывал о жизни и принципах.

Раньше, говорит, были моральные установки — думал о голодающих детях в Африке и страдал за них. А потом, с возрастом, стал думать, как бы купить своей бабе шубу.



Фото: Соцсети

Что тут сказать? С возрастом приоритеты меняются. И ответы на сложные вопросы жизни тоже.

Вот я раньше думала, что мы плохо живём, потому что начальство — в самом широком смысле! — плохо нами руководят.

Царь-дурак. Или генсек — маразматик. Или президент выпивает лишнего. Вот плохо руководят, а страна — богатющая! Вот бы нам главу государства хорошего — заживём! Сразу все богатства страны будут наши, а мы три раза в год — на Мальдивы да на Багамы.

Только лет в 25 я поняла — да вообще нет разницы, кто там царь. Ну, для внешней политики есть, конечно, но вот конкретно для Оли или Юли из бухгалтерии разницы нет.

Мы живём плохо не потому что наверху там что-то хорошо или плохо, а потому что бездельники мы сами.

Вот покойник тот правильно всё в интервью сказал: в юности были мечты, как помочь детям Африки. А потом, когда поумнел, решил купить жене шубу. Встал с дивана, завязал с романтическими прожектами и пошёл работать.

И всё сложилось — вон, даже я о нём написала и похвалила.

К чему это я? Ах, да: работать никто не хочет.

Куда ни сунься — всюду бездельники. Владелец любого предприятия волосы на жопе рвёт, но не помогает — выбраться из финансовой задницы, вытащить себя и своё дело из болота не выходит.

А почему? Ответ до ужаса прост: просто хромает организация операционных и бизнес-процессов.

По-русски — всё организованно через жопу и любое благое начинание вязнет в, простите, говне.

Ну, то есть, работники вяло всё топят. До коронавируса уже так было, а сейчас ещё усугубилось.

И бизнесу — кирдык.

Тому, во всяком случае, бизнесу, который принадлежит людям, непонимающим, как справиться с этим.

Да и изнутри и не справишься. Взгляд замылен, всё привычно. Болото в бухгалтерии не видишь. Топь в производственном отделе привычна. В итоге — нет прибыли, предприятие дышит на ладан и в нынешней ситуации уверенно идёт к банкротству.

Продвинутые на голову владельцы приглашают коучей. Ну, это таких дядек и тётек, которые выступают с лекцией и уезжают с деньгами. Получили за выступление и домой.

Дело, понятно, на предприятии усугубляется. Работники послушали коуча, покивали, день и прошёл. Тоже можно домой.

Ладно, что делать? Что вообще можно сделать с пользой?

Есть только одна компания, которая не трындит над графиками, а надевает говнодавы и ныряет в реальность. Бизнес-спецназ Амивео находит и устраняет проблемы, связанные с персоналом, софтом и корявой организацией рабочих процессов.

Амивео разбирается, что конкретно сбоит, почему сбоит, в каких людей и в какие процессы упираются проблемы, что с этим можно сделать и какие действия нужно предпринять.

И только после этого вы заключаете с Амивео договор, в котором зафиксирован конкретный, измеримый результат повышения эффективности работы компании. А потом Амивео погружается в ваш бизнес по самые уши и самостоятельно всё там разгребает, внедряет, настраивает, чистит. Сами. Руками. Внутри. И вот за это Амивео берут с вас деньги.

Не за добрые советы, как коучи, а за конкретные действия, результат которых прописан в договоре.

Амивео проводят аудит и оптимизацию самостоятельно, решают задачу «в поле»: разрабатывают и внедряют новые алгоритмы работы, увольняют к хренам неэффективных сотрудников, помогают составить трудовые договора, работают с IT-решениями: анализ, настройка, создание, внедрение.

Одно из ключевых умений Амивео — они разбираются с человеческим фактором. Находят и при необходимости аккуратно увольняют к хренам неэффективных сотрудников — тех самых, кто десятилетиями почивает на лаврах былых заслуг (он ведь в 76-ом году норму перевыполнил с владельцем на одном горшке детского сада водку пил!). И тех, кто удобненько устроился в зоне комфорта, жрёт в три горла ресурсы компании, но никакой эффективной работы уже давно не делает. Или просто тащит всё, что плохо лежит, плетёт интриги, спит на рабочем месте. И ничего не боится — знает, что руководство его не тронет. Он ЗА-СЛУ-ЖЕН-НЫЙ! Да, руководство не тронет (привыкло, боится пошевелить — вдруг хуже будет). А Амивео вычислит и запросто выкинет на мороз! Причём сделает так, что этот «свадебный генерал» уйдет из компании САМ, да ещё и спасибо скажет!

Просто Амивео — это не коучи-трепачи, в модном офисе рисующие яркими маркерами на доске красивые схемы. Амивео — суровые практики. Они погружаются в процессы максимально глубоко, могут даже устроиться на работу в компанию под видом сотрудников. Это вообще уникальная фишка Амивео, такого не делает больше никто у нас. А ведь часто корни проблем бизнеса вообще не видны со стороны — нужно именно погружаться в процессы, смотреть на местах: как что устроено, кто с кем дружит, где что буксует и почему.

Например, приходит «боец» Амивео на завод под видом нормировщика. И всего через пару месяцев собственник, наконец, понимает, почему у него один из цехов годами работает как кусок вялого говна. Годами никто не мог найти ответ, потому что не знал, как искать! Амивео же не только нашли проблему, но и разработали «дорожную карту» решения. В результате за год завод получил около 4 миллионов рублей дополнительной прибыли.

Амивео решает проблемы любого уровня. Может «всего лишь» мягко и бескровно довести до увольнения проблемного сотрудника, который терроризирует весь коллектив, но от которого невозможно избавиться по-хорошему.

А может вписаться в процесс слияния отечественной и западной компании и за полгода вывести операционные процессы в какой-нибудь «Берёзке» на качественно новый уровень. Причём, работая «под прикрытием», когда даже директор условной «Берёзки» не в курсе, что его процессы куда-то там ведут.

Или Амивео может помочь торговой компании перейти на работу удалённо и онлайн, попутно наладить интеграцию интернет-магазина с бухгалтерскими программами, организовать нормальную работу склада, уволить пьющих грузчиков и взять на их место трезвенников с мозгами, на которых за те же деньги можно сгрузить часть операционных процессов.

Или пойти с клиентом на сложные переговоры и ловко «считать» все скрытые замыслы его визави.

А один из самых впечатляющих кейсов — как бизнес-спецназ Амивео разогнал один-единственный отдел паразитов в IT-компании, выведя экспертизу в регионы, и годовая экономия фонда оплаты труда составила почти 15 миллионов рублей.

Ещё больше примеров — на сайте бизнес-спецназа по ссылке. А очень подробный разбор отдельных кейсов Амивео — на сайте vc.ru, почитать подробно можно здесь.

Не каждое дело вы способны спасти сами. Довериться профессионалам, не валить проблемы на карму, руководство страны или злую судьбу — это правильно и по-взрослому.

Ну, а потом заработать и купить жене хороший автомобиль — это тоже правильно.

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