 

ЕС вакцинировал 70% взрослых одной дозой прививки от COVID

27.07.2021, 11:46, Новости дня
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Евросоюз (ЕС) достиг своей цели: вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила, что «ЕС сдержал свое обещание и выполнил его», передает ТАСС.

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», – подчеркнула она.

Ранее COVID-сертификаты официально заработали в ЕС. Сообщалось, что будет три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID.



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