ФСБ задержала двоих прилетевших из Узбекистана

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали в аэропорту Платов двух иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и демонстрировавших поддержку запрещенным экстремистским организациям, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

«В международном воздушном пункте пропуска Ростов-на-Дону (Платов) пограничный наряд выявил и задержал двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан, на верхней одежде которых были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в РФ экстремистские организации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ»). Иностранцы переданы сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.

Напомним. 23 июля ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ решением Верховного суда РФ в 2003 году).